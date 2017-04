Regionalsport Schwarzwald FC Bräunlingen gewinnt das Derby

21. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2. Keine Veränderungen an der Spitze

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Kreisliga A 2: SV St. Märgen – SV Gündelwangen 1:1 (0:1). (ms) Nach längerem Abtasten brachte Köycü die Gäste nach schöner Kombination in Führung. In der Folge steigerte sich St. Märgen und kam durch den Treffer von Dominik Stratz noch zum verdienten Punkt. Tore: 0:1 (25.) Köycü, 1:1 (74.) Stratz. ZS: 60. SR: Baumann (Forchheim).

FC Löffingen II – SSC Donaueschingen 1:1 (1:1). In der dritten Minute verwertete Enrico Kirch eine Flanke zum 1:0 für den SSC. Danach hatten die Gäste durch Charton und Kirch weitere gute Gelegenheiten. Nach einer halben Stunde glich Florian Hofmann für den Gastgeber aus. Nach je einem Platzverweis auf beiden Seiten gab es eine offene zweite Hälfte. Das Remis ist leistungsgerecht. Tore: 0:1 (1.) Kirch, 1:1 (31.) Hofmann. ZS: 120. SR: Pedro De Vega (Triberg).

FC Bräunlingen – SV Mundelfingen 3:1 (2:0). Der FC Bräunlingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und startete besser in die Partie. Gabriel Götz und Jonas Wehinger sorgten nach 16 Minuten für eine entspannte Führung. Nach der Pause machte Götz alles klar, Philipp Wetzels Tor zum 1:3 brachte keine Wende mehr. Tore: 1:0 (10.) Götz, 2:0 (16.) Wehinger, 3:0 (54.) Götz, 3:1 (76.) Philipp Wetzel. ZS: 100. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

FC Lenzkirch – FC Hüfingen 2:2 (0:2). Mit einem Doppelschlag nach 20 Minuten führte Hüfingen bereits mit 2:0 und kontrollierte das Spiel. Nach der Pause wachte Lenzkirch auf: Tim Rüdiger erzielte per Kopf sowie per direktem Freistoß die Tore zum Ausgleich. In der Schlussphase drückte der Gastgeber, der Siegtreffer wollte jedoch nicht mehr gelingen. Tore: 0:1 (16.) Luca Ohnmacht, 0:2 (20.) Sebastian Esterle, 1:2 (56.) Rüdiger, 2:2 (61.) Rüdiger. ZS: 100. SR: Asim Huremovic (Villingen).

SV Göschweiler – DJK Donaueschingen II 2:4 (2:2). Marius Gerold brachte die DJK mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung. Die passende Antwort lieferte Viktor Lampel ebenfalls mit zwei Toren zum 2:2. Nach der Pause nutzte die DJK ihre Chancen eiskalt, der SVG machte zu viele Fehler. Tore: 0:1 (5.) Gerold, 0:2 (27.) Gerold (FE), 1:2 (31.) Lampel (FE), 2:2 (43.) Lampel, 2:3 (56.) Mark Mayer, 2:4 (72.) Christopher Allaut. ZS: 50. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FV Möhringen – FC Neustadt II 1:0 (0:0). Möhringen war über die gesamten 90 Minuten besser und vergab durch Lamin Njat beste Chancen. Neustadt hatte nur eine gute Gelegenheit im Spiel. In der Schlussminute traf Julian Wörner in Unterzahl einen direkten Freistoß in den Winkel und besorgte den späten, aber verdienten Sieg. Tore: 1:0 (90.) Wörner. ZS: 70. SR: Markus Helten (Liptingen). Gelb-Rot: FVM (74.).

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Bad Dürrheim II 3:1 (2:1). Mit zwei starken Einzelaktionen brachte Björn Werhan die SG in der ersten Hälfte zweimal in Führung. Dazwischen glich Bad Dürrheim mit einem direkten Freistoß aus 30 Metern aus. Die zweite Hälfte war lange offen, ehe Tim Heine eine Flanke von Patrick Zolg zur Entscheidung verwertete. Tore: 1:0 (30.) Werhan, 1:1 (35.) Alexander Feucht, 2:1 (44.) Werhan, 3:1 (80.) Heine. ZS: 250. SR: Michael Fischer (Friedenweiler).

SV Öfingen – FC Pfohren 0:2 (0:1). Bereits nach zwei Minuten fing sich Öfingen einen Konter zum 1:0 für die Gäste ein. In der Folge konnte sich der Gastgeber kaum nennenswerte Chancen erarbeiten. Lediglich Michael Straub sorgte für Gefahr. Mit dem 2:0, das Sebastian Boma mit einem direkten Freistoß erzielte, war die Partie entschieden. Tore: 0:1 (2.) Fabian Reichmann, 0:2 (77.) Boma. ZS: 50. Schiedsrichter: Ole Henze (Unterkirnach).