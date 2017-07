Regionalsport Schwarzwald FC Bräunlingen Turniersieger

Kommenbach-Pokal des SV Fützen. Entscheidung im Finale erst nach Elfmeterschießen

Fußball: (her) Der FC Bräunlingen sicherte sich beim Kommenbach-Pokal des SV Fützen am Sonntagabend den Turniersieg. Im Finale setzten sich die Bräunlinger gegen den SSC Donaueschingen nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. Im Spiel um Rang drei gewann der SV Stühlingen gegen die SG Riedböhringen/Fützen I mit 7:3.

Im Endspiel gingen beide Mannschaften besonders in der ersten Hälfte motiviert zur Sache. Kai Albicker vergab für den FC Bräunlingen die ersten Chancen. Auf der Gegenseite scheiterte Sebastian Charton ganz knapp. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging der FC Bräunlingen kurz nach Wiederanpfiff durch Jonas Wehinger verdient mit 1:0 in Führung. Aus halblinker Position jagte er den Ball unhaltbar ins lange Eck. Der SSC drückte nun auf den Ausgleich und wurde in der 76. Minute mit dem 1:1 durch Jochen Reis belohnt.

Nach drei Spielen innerhalb von vier Tagen ließen in der Schlussphase bei beiden Teams die Kräfte nach. Die beiden Mannnschaften verzichteten auf die fällige Verlängerung und suchten nach dem Schlusspfiff im Elfmeterschießen die Entscheidung. Bräunlingens Torhüter Patrick Gröber wurde zum Held des Tages und hielt beim Stande von 6:5 mit einer Glanzparade den entscheidenden Ball.

Unter seinem neuen Trainer Thomas Minzer überzeugte der SSC Donaueschingen trotz der Endspiel-Niederlage nicht nur mit zwei starken Vorrundenspielen. Nach einem 4:1 Erfolg gegen den TuS Blumberg setzten sich die Baaremer im entscheidenden Spiel um den Finaleinzug gegen den Turnierfavoriten SG Riedböhringen/Fützen mit 3:2 durch. Dabei gelang der Siegestreffer erst in der Nachspielzeit.

Das Auftaktspiel des FC Bräunlingen war beim 4:4 gegen den SV Stühlingen noch von Höhen und Tiefen geprägt. Doch danach ließ das Team von Trainer Uwe Müller mit einem klaren 3:0 Erfolg im zweiten Spiel gegen die SG Riedböhringen/Fützen II nichts anbrennen.