Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheims Trainer Scheu belohnt seine Spieler

Verbandsligist empfängt am Montag den SV Endingen

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Endingen (Montag, 15 Uhr). Der Spielplan meint es am Wochenende gut mit den Bad Dürrheimern. Während viele Verbandsligisten doppelt im Einsatz sind, dürfen sich die Kurstädter ganz auf die Partie am Montag konzentrieren. Möglicherweise ein Vorteil für die Elf von Trainer Reiner Scheu, zumal auch die Endinger bereits am Samstag zuhause gegen Stadelhofen ein kleines Endspiel um den Ligaerhalt haben.

Vor allem auf eigenem Platz haben die Kurstädter zuletzt die Grundlage für den jetzt erreichten Klassenerhalt gelegt. In der Heimtabelle belegt die Scheu-Elf einen beachtlichen vierten Platz mit 31 Punkten. Die Partien gegen Endingen und zwei Wochen später gegen Denzlingen bieten nun die Chance, diese Bilanz weiter aufzubessern. Für die Kurstädter spricht, dass sie in der Vorrunde in Endingen mit 2:1 gewonnen haben. An jenem 22. Oktober zogen die Dürrheimer erstmals in der Tabelle an dem Konkurrenten vorbei. Aktuell sind es sogar sieben Punkte Vorsprung.

Der jüngste 2:0-Heimerfolg gegen Pfullendorf hat Scheu so gut gefallen, dass er spontan eine für Samstag geplante Trainingseinheit gestrichen und seinen Spielern frei gegeben hat. Das Abschlusstraining findet somit am heutigen Freitagabend statt. Möglicherweise wird wieder Karsten Scheu für den verletzten Jonas Schwer in der Innenverteidigung spielen. Zudem zeichnet sich ab, dass es mit Patrick Detta, Dominik Almeida Comagnucci und Zvonimir Fantov drei Rückkehrer geben wird, von denen Detta und Almeida durchaus Kandidaten für die Anfangsformation sind, während Fantov nach seinem Kroatien-Aufenthalt noch einen Trainingsrückstand aufarbeiten muss. Verzichten muss Trainer Scheu wahrscheinlich auf Angreifer Mustafa Akgün, der noch an einer Brustprellung aus dem Spiel gegen Pfullendorf leidet und in dieser Woche alle Trainingseinheiten absagen musste. Bei ihm und einigen anderen Wackelkandidaten werden die Kurstädter nach dem gesicherten Klassenerhalt kein Risiko eingehen.

Das Spiel muss am Montag eindeutig der Gast machen. Scheu hat den Gegner schon öfters gesehen und kann die Endinger dennoch nur schwer einschätzen. „Sie haben es in den direkten Duellen den Spitzenmannschaften der Liga sehr schwer gemacht, aber auch gegen Gegner Punkte liegen gelassen, gegen die es nicht zu erwarten war. Vom Potenzial her ist Endingen stark“, ergänzt Scheu. Offenbar fehlt es jedoch etwas an der Konstanz. Wichtigster Spieler bei den Gästen ist Angreifer Santiago Fischer, der mit 25 Treffern die Torjägerliste der Liga anführt und nach der Saison wohl zum Bahlinger SC wechseln wird. Die Dürrheimer sind gut beraten, Fischers Aktionen und die Zuspiele seiner Mitspieler zu unterbinden.