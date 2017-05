Regionalliga Schwarzwald FC Bad Dürrheim völlig von der Rolle

Verbandsligist unterliegt auf eigenem Platz gegen SV Endingen mit 1:4 Toren und enttäuscht

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Endingen 1:4 (0:1). (lh) Die Vorzeichen für die Partie waren klar. Bad Dürrheim im gesicherten Mittelfeld, der Gast brauchte noch einige Punkte gegen den Abstieg.

Die erste Möglichkeit hatte der Gastgeber durch Nico Tadic, der sich auf der rechten Seite gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte und aus spitzem Winkel abzog. Ron Fahlteich wehrte den Flachschuss ins kurze Eck gekonnt ab. Kurz danach kam Endingen durch Nico Beck, der auf der rechten Strafraumseite in letzter Sekunde von Yannick Bartmann vom Ball getrennt wurde. Beide Mannschaften hatten sich nun aufeinander eingestellt, sodass sich das Spiel fast nur zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Nach einer halben Stunde brachte Sime Fantov Christian Braun ins Spiel, der von der rechten Seite in die Mitte spielte, wo Mario Giesler den Ball nicht richtig traf. In Minute 38 fiel die überraschende Führung der Gäste. Im Mittelfeld wurde der Ball abgefangen und in der Spitze Jonas Pies eingesetzt, der von der Strafraumkante den Ball flach an den Pfosten knallte. Santiago Fischer stand goldrichtig und verwandelte den zurückprallenden Ball zur Führung.

Nach der Pause wurde der Gast zunehmend stärker, während Bad Dürrheim abbaute. in Minute 54 schlug Endingen zum zweiten Mal zu. Mit gelungenem Kurzpassspiel wurde die Abwehr der Kurstädter ausgespielt und Fischer vollendete. Wer ein Aufbäumen der Gastgeber erwartet hatte, wurde enttäuscht. Mitte der zweiten Hälfte folgte die erste Möglichkeit für die Salinenstädter, doch der Angriff über Cil und Braun wurde vom herauseilenden Torhüter unterbunden.

Zwölf Minuten vor dem Ende der nächste Einschlag hinter Torhüter Jonas Kapp, als ein abgewehrter Ball zu Florian Metzinger kommt. Er zieht aus halbrechter Position ab und trifft mit dem leicht abgefälschten Ball zum 0:3. Und es sollte noch schlimmer kommen. Ein Eckball von Beck segelt knapp vor dem Tor über Kapp hinweg und prallte vom am langen Pfosten stehenden Becker ab ins Tor. Das Spiel war längst gelaufen, als kurz vor dem Ende Dominik Almeida Compagnucci das 1:4 erzieltet. Sime Fantov schlug von der linken Seite den Ball nach innen und Abdullah Cil lenkte ihn zu Compagnucci, der aus elf Metern vollstreckte.

Trainer Axel Siefert vom SV Endingen sah seine Mannschaft mit einem taktisch klugen Spiel zurecht als verdienter Sieger, der auch in dieser Höhe verdient war. Reiner Scheu vom Gastgeber war hingegen bitter enttäuscht über die gezeigte Leistung seiner Elf, wo der eine oder andere Mannschaftsteil nach seiner Meinung nach keinen Fuß auf den Boden brachte. Tore: 0:1 (38.) Fischer, 0:2 (54.)Fischer, 0:3 (79.) Metzinger, 0:4 (83.) Becker Eigentor, 1:4 (88.) Compagnucci Almeida. ZS: 120. SR: Michael Kempter (Sauldorf).

FC Bad Dürrheim: Kapp, Giesler (46. Compagnucci Almeida), Braun, Scheu, Tadic, Y. Bartmann, S. Fantov , A. Cil, J. Wölke, H. Berg (46. Becker), Schaplewski.