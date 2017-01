FC Bad Dürrheim vergibt viele Chancen

Verbandsligist aus der Kurstadt spielt beim Oberligisten FC Astoria Walldorf II 0:0

Fußball: (daz) Mit einem 0:0 startete Verbandsligist FC Bad Dürrheim am Samstag beim Oberliga-Vertreter FC Astoria Walldorf II in die Vorbereitungsspiele. In einem guten und sehenswerten Spiel waren die Kurstädter über 90 Minuten gleichwertig und hatten sogar die besseren Chancen. Dabei waren die Kurstädter nur mit 14 Feldspielern und zwei Schlussmännern angereist, nachdem einige Akteure kurzfristig abgesagt hatten.

Die Mannschaft von Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu fand schnell in die Partie. Die Aktionen und Spielzüge liefen schon sehr sicher, obwohl der Coach in den Tagen zuvor wegen der winterlichen Bedingungen immer wieder Abstriche am Übungsprogramm hatte machen müssen. Die Mannschaft hinterließ in den ersten 45 Minuten einen guten Eindruck. Rückkehrer Jonas Kapp stand zwischen den Pfosten.

„Wir haben uns für die schwierigen Trainingsbedingungen belohnt. Einsatz und Leidenschaft haben gestimmt“, freute sich Scheu, dessen Elf in der zweiten Spielhälfte sogar die besseren Möglichkeiten hatte. „Wenn es etwas zu kritisieren gibt, ist es die Chancenauswertung. Wir hatten die klar besseren Möglichkeiten, um sogar als Sieger vom Platz zu gehen. Wichtig ist mir indes, dass der Gesamteindruck gestimmt hat. Ich bin sehr zufrieden“, resümierte der Fußballlehrer. Seine Elf stand defensiv sehr gut, sodass der Oberligist über 90 Minuten kaum zu zwingenden Chancen kam.