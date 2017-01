FC Bad Dürrheim trifft auf attraktiven Gegner

Verbandsligist spielt beim Oberligisten Walldorf. Gespräche mit Trainer Scheu vertagt

Fußball: (daz) Nachdem am Mittwoch das erste Vorbereitungsspiel des Verbandsligisten FC Bad Dürrheim gegen den württembergischen Landesligisten FC Holzhausen vom Gegner abgesagt wurde, gastiert die Scheu-Elf am Samstag beim FC Astoria Walldorf II. Schon seit einigen Jahren pflegen beide Vereine ein freundschaftliches Verhältnis und treffen sich sowohl in der Winter- als auch Sommervorbereitung nahezu regelmäßig zu Testspielen.

Trotz der weiten Anreise hat die Partie für die Kurstädter eine wichtige Bedeutung in der Vorbereitungsphase. Die Partie beginnt um 14 Uhr.

Im vergangenen Jahr überraschten die Kurstädter mit einem 1:0-Erfolg beim Walldorfer Regionalliga-Team. Am Samstag spielt die Scheu-Elf nun gegen die Oberliga-Mannschaft der Walldorfer. „Es ist zwar eine Tagestour für uns, aber auch ein attraktiver Gegner. Ich hoffe, wir bringen die Belastungen der langen Anreise schnell aus den Beinen und finden gut in die Partie“, sagt Scheu. Er wird mit einem kleinen Kader anreisen und wahrscheinlich allen verfügbaren Spielern eine Einsatzchance geben. Neben Samuel Witzig wird wahrscheinlich auch Mario Giesler nicht dabei sein, nachdem der Offensivspieler sich zuletzt krank gemeldet hatte.

Noch keine endgültigen Ergebnisse brachten die Gespräche zwischen Bad Dürrheims Vorsitzendem Albrecht Schlenker und Reiner Scheu über eine Vertragsverlängerung des Fußball-Lehrers. „Wir haben uns vertagt. Es fehlte zuletzt etwas die Zeit“, so Scheu. Eine weitere Zusammenarbeit des Vereins mit Scheu über die laufende Saison hinaus gilt indes als nahezu sicher.