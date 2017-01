FC Bad Dürrheim testet ohne Witzig

Fußball-Verbandsligist erwartet FC Holzhausen

Fußball: (daz) Verbandsligist FC Bad Dürrheim steigt am Mittwoch mit einer Partie gegen den württembergischen Landesligisten FC Holzhausen in die Vorbereitungsspiele für die zweite Saisonhälfte ein. Das Spiel auf dem Bad Dürrheimer Kunstrasenplatz wird um 19 Uhr angepfiffen. Bis dahin soll der Platz noch vom Schnee geräumt werden, um beiden Teams gute Bedingungen zu gewährleisten. „Wir haben zuletzt viel an den Grundlagen gearbeitet. Es waren intensive Trainingseinheiten mit einigen Läufen außerhalb des Stadionareals“, sagt Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu.

Mit Ausnahme der ersten zwei Trainingseinheiten waren die Spieler nicht mehr auf dem freien Gelände. Stattdessen wurde wegen der winterlichen Bedingungen viel in der Halle mit dem Ball trainiert. „Wir müssen langsam wieder ins Rollen kommen. Daher verspreche ich mir von dem Test einiges. Wir werden wahrscheinlich mehr Spielanteile haben und sollten daraus etwas machen“, ergänzt Scheu.

Anfang dieser Woche erreichte den Fußballlehrer eine kleine Hiobsbotschaft. Bad Dürrheims Mittelfeldspieler Samuel Witzig zog sich im Training eine Verletzung am Brustbein zu. „Er wird wohl einige Wochen ausfallen“, befürchtet Scheu.

Gespräche mit Trainer Scheu

Im Testspiel gegen Holzhausen sollen möglichst viele Spieler Einsätze erhalten. In den kommenden Tagen werden sich Bad Dürrheims Vorsitzender Albrecht Schlenker und Trainer Reiner Scheu über eine weitere Zusammenarbeit über die aktuelle Saison hinaus unterhalten. Schlenker: „Wir haben erste Gespräche geführt und sind auf einer Wellenlänge. Ein Ergebnis gibt es jedoch noch nicht.“