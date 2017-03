FC Bad Dürrheim läuft das Pech hinterher

Verletztenliste beim Verbandsligist wird größer. Heimspiel gegen Schlusslicht Solvay Freiburg

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Solvay Freiburg (Samstag, 15 Uhr). (daz) Drei Spiele ohne Punktezuwachs haben dafür gesorgt, dass der Vorsprung des FC Bad Dürrheim auf den ersten Abstiegsplatz auf fünf Zähler geschmolzen ist. Gegen den Tabellenletzten aus Freiburg kann es daher nur ein Ziel geben: drei Punkte. Leichter gesagt als umgesetzt, denn Trainer Reiner Scheu gehen langsam die Spieler aus.

Durch den Rückzug des FC Bötzingen ist Solvay auf den letzten Platz abgerutscht. Bei nur acht Punkten und 17 Zählern auf den ersten Nichtabstiegsplatz dürfen die Breisgauer bereits für die Landesliga planen. Allerdings hat diese Mannschaft jetzt auch nichts mehr zu verlieren, was sie besonders gefährlich macht. „Es ist nicht so, dass wir in der Partie nichts zu gewinnen haben und nur verlieren können. Ein Sieg ist nicht selbstverständlich. Für uns geht es darum, wieder Selbstvertrauen aufzubauen und eine Trendwende einzuleiten“, betont Scheu.

Unter der Woche musste Scheu gleich zwei neue Hiobsbotschaften verarbeiten. Am Dienstagabend verletzte sich Winter-Zugang Nazir Zulij ohne Fremdeinwirkung am Fuß. Der gerade 18 Jahre alt gewordene Spieler muss sich möglicherweise gar einer Operation unterziehen, sollte der Mittelfuß gebrochen sein. Zulij, bisher noch ohne Einsatz, wäre gegen Freiburg eine Alternative gewesen. Zerschlagen hat sich außerdem die Hoffnung auf eine Rückkehr von Jonas Schwer, dem die Ärzte nach seinem Nasenbeinbruch in Neustadt verboten haben, mit einer Gesichtsmaske zu spielen. Dabei hatte Scheu auf die Rückkehr von Schwer gesetzt, um der Defensive mehr Stabilität zu verleihen.

Somit werden am Samstag wohl Felix Schaplewski, der zuletzt in Auggen kurzfristig absagen musste, und Patrick Detta in der Vierer-Abwehrkette beginnen. „Beide können die Position spielen und haben das auch schon gezeigt“, so Scheu. Allerdings fehlen beide Akteure nun im Mittelfeld. Wie Scheu diese Baustellen schließen will, weiß der Fußballlehrer auch noch nicht.

Sicher ist sich Scheu indes, dass er am Samstag eine Elf aufbieten wird, bei der es an Ehrgeiz und Einstellung nicht mangeln wird. Wichtiger denn je wird es sein, möglichst früh zu treffen, um einerseits Sicherheit zu gewinnen und andererseits dem Gegner frühzeitig die Motivation zu nehmen.