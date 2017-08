FC Bad Dürrheim kommt auf Touren

Aufwärtstrend beim Verbandsligist setzt sich auch gegen den Offenburger FV fort

Fußball-Verbandsliga: (daz) Als der FC Bad Dürrheim vor einer Woche gegen Endingen den ersten Sieg (2:0) feierte, erkannte Trainer Reiner Scheu einen Aufwärtstrend. Der setzte sich am vergangenen Samstag beim 2:2 gegen Oberliga-Absteiger Offenburger FV nahtlos fort. Mehr noch: Die erste Halbzeit war die beste, die die Kurstädter im bisherigen Saisonverlauf gespielt haben. Dass sie nach dem Seitenwechsel nach vorne nur wenig Akzente setzen werden, musste erwartet werden. Schließlich stand der große Favorit aus der Ortenau vor einer unerwarteten Niederlage und schnürte die Kurstädter regelrecht ein. Letztlich können sich die vier Punkte der Bad Dürrheimer nach vier Spieltagen durchaus sehen lassen.

„Wir haben vor allem im kämpferischen Bereich gegen Offenburg eine Top-Leistung abgeliefert. Ich bin mit den Darbietungen der neu formierten Mannschaft sehr zufrieden“, meinte Bad Dürrheims Vizechef Alexander Thumer zur jüngsten Partie gegen Offenburg, die rund 96 Minuten dauerte, da es zahlreiche Unterbrechungen und zwei Trinkpausen gab. Genau diese Nachspielzeit wurde den Kurstädtern schließlich auch zum Verhängnis, denn aus der 2:1-Führung wurde noch ein 2:2. Natürlich gab es zunächst niedergeschlagene Spieler, doch wenig später waren alle glücklich, einem der Meisterschaftsfavoriten einen Punkt abgetrotzt zu haben.

Form und Stabilität gewinnt die Bad Dürrheimer Elf des Jahrgangs 2017 mit jedem Spiel. Immer mehr zeichnet sich ab, wie die Abwehr souveräner wird, wer die Fäden im Mittelfeld zieht und wer für die nötigen Tore sorgen kann. Gerade die Defensivarbeit gegen Offenburg war phasenweise sehr überzeugend. Schließlich hatte der starke OFV trotz drückender Überlegenheit kaum wirklich gute Chancen. Das zwischenzeitliche 1:1, ein unerwarteter Heber über Torhüter Jonas Kapp, war eher ein Zufallsprodukt der Gäste. „Wir haben gezeigt, dass wir auch mit der neuen Mannschaft Fußball spielen können. Das stimmt mich zuversichtlich für die kommenden Aufgaben“, bilanziert Reiner Scheu. Seine Taktik, mit schnellen Kontern Nadelstiche zu setzen, ging zumindest in den ersten 45 Minuten sehr gut auf. Im defensiven Zentrum standen Patrick Detta und Amza Ourotagba sicher. Stark waren zudem die schnellen Angriffe über Nico Tadic, der gleich in der Anfangsphase dreimal seine Qualitäten ausspielte, bevor er mit einer Fußverletzung frühzeitig (25. Minute) vom Platz musste.

Ob Tadic bis zum Spiel in Denzlingen am Sonntag wieder fit ist, muss abgewartet werden. Mit Ali Sari (Urlaub) fällt ein offensiver Akteur aus. Scheu muss dennoch erneut umbauen, was sich aktuell aber leichter vollziehen lässt, als noch vor zwei, drei Wochen. Das Angebot an potenziellen Startelf-Kandidaten ist größer geworden, zumal sich abzeichnet, dass die Kurstädter bei einigen Neuzugängen offenbar eine sehr gute Wahl getroffen haben.