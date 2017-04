FC Bad Dürrheim knackt Wunschmarke

Verbandsligist aus der Kurstadt besiegt auf eigenem Platz Mörsch mit 3:1 Toren

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – 1. SV Mörsch 3:1 (1:1). Der FC Bad Dürrheim ist dem sicheren Klassenerhalt ganz nah. Dank der Treffer von Mustafa Akgün, Hendrik Berg und Christian Braun knackten die Kurstädter mit dem 3:1-Sieg gegen Mörsch die Marke von 40 Punkten. Sechs Spiele vor Abschluss der Saison sollte ein weiterer Sieg reichen, um für eine kommende Verbandsliga-Saison planen zu dürfen. Ein überraschendes Comeback gab bei den Kurstädter Karsten Scheu, der zuletzt im November im Einsatz war.

Nach dem Erfolg atmeten Spieler, Trainer und Funktionäre des FC Bad Dürrheim erstmal tief durch. Das selbst gesteckte Ziel von 40 Punkten war erreicht. „Ich bin unheimlich froh. Wir haben uns jetzt ein ganzes Stück von der Abstiegszone entfernt. Sicherlich hatten wir in ein, zwei Szenen Glück, haben aber verdient gewonnen“, bilanzierte Trainer Reiner Scheu. Weil Patrick Detta (Fieber) kurzfristig ausgefallen war, hatte der Coach kurzerhand seinen Sohn reaktiviert. Karsten Scheu spielte 90 Minuten auf der ungewohnten Innenverteidigerposition.

Gästetrainer Dietmar Blicker trauerte den vergebenen Chancen seiner Elf nach. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Nachdem wir in den vergangenen drei Spielen immer in Führung gegangen waren, wollten wir das auch in Bad Dürrheim schaffen. Letztlich waren die Gastgeber im Abschluss kaltschnäuziger. Spielerisch haben wir uns nichts vorzuwerfen.“

Die ersten 45 Minuten waren für die Zuschauer kein fußballerischer Hochgenuss. Bad Dürrheim hatte zunächst die besten Möglichkeiten nach Eckbällen. Mörsch überbrückte das Mittelfeld schnell, blieb vor dem Tor aber harmlos. Als alles nach einem torlosen Halbzeitstand aussah, schlugen die Kurstädter zu. Felix Schaplewski bediente Mustafa Akgün, der in Minute 43 mit einem Schuss ins lange Eck das 1:0 erzielte. Wenige Sekunden später hatte Akgün die Chance zum Doppelschlag, legte sich den Ball jedoch etwas zu weit vor.

Nach dem Seitenwechsel gewann die Partie an Fahrt. Dazu trug auch der Ausgleich der Gäste (56.) durch Celentano bei, der einen schnellen Angriff abschloss. Nun wollten die Gäste mehr. Kramer (66.) nagelte einen Freistoß aus 25 Metern an die Querlatte. Zehn Zentimeter tiefer und das Spiel wäre wohl gekippt. Zuvor hatte Klemm bei einem Freistoß in Jonas kapp seinen Meister gefunden.

Bad Dürrheim tat danach wieder mehr und wurde belohnt. Sime Fantov bereitete vor und Berg (70.) schloss die Aktion mit dem 2:1 ab. Zehn Minuten später machte Braun mit dem 3:1 den berühmten Deckel drauf. Braun setzte sich schön durch und vollendete mit einem Schuss ins Toreck. Tore: 1:0 (43.) Akgün, 1:1. (56.) Celentano, 2:1 (70.) Berg, 3:1 (80,) Braun, SR: Gallus (Nordrach); ZS: 110.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Z. Fantov, Scheu, Bartmann, Compagnucci Almeida, Woelke (81. Becker), Schaplewski, S. Fantov (86. Cil), Giesler (46. Berg), Braun, Akgün.

Rössner kommt vom BSV

Der FC Bad Dürrheim hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Torhüter Markus Rössner kommt vom württembergischen Landesligisten BSV Schwenningen zu den Kurstädtern. An den 24-jährigen Schlussmann waren zuletzt mehrere Vereine, darunter auch der FC 08 Villingen, interessiert. "Wir sind froh, dass sich Markus für uns entschieden hat. In den nächsten 14 Tagen wird sich noch einiges tun", sagte Bad Dürrheims Vizechef Alexander Thumer, der weitere Gespräche mit Spielern führt. (daz)