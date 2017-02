FC Bad Dürrheim holt Mustafa Akgün

Verbandsligist verpflichtet Stürmer

Fußball-Verbandsliga: (wmf) Der Wechsel erfolgte kurzfristig. Gerade mal zwei Trainingseinheiten hatte Mustafa Akgün mit der Mannschaft des FC Bad Dürrheim absolviert, ehe er beim Spiel in Neustadt auch schon im Kader der Kurstädter stand. In Minute 72 eingewechselt, konnte der Türke auf dem Spielfeld keine Akzente mehr setzen. Der 25-jährige Stürmer wechselte von einem türkischen Drittligisten in die Kurstadt und laborierte zuletzt an einer langwierigen Verletzung. "Angesicht unserer personellen Misere brauchten wir unbedingt noch einen Spieler", erklärte Trainer Reiner Scheu die Neuverpflichtung. Vor drei Jahren hatte Akgün schon mal das Trikot des FC Bad Dürrheim getragen.