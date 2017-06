Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim holt Adem Sari

Verbandsligist aus der Kurstadt verpflichtet Hochkaräter

Fußball-Verbandsliga: (wmf) Der FC Bad Dürrheim hat den gewünschten Hochkaräter für die neue Saison verpflichtet. Adem Sari spielt künftig für den Verbandsligisten aus der Kurstadt. „Damit haben wir in der Offensive die Verstärkung, die wir unbedingt noch wollten“, freut sich Bad Dürrheims Vizechef Alexander Thumer. Zusammen mit Adems Cousin Ali Sari sei die Mannschaft im Angriff sehr gut besetzt.

Adem Sari ist 32 Jahre alt und in der Region kein Unbekannter. Von 2004 bis 2007 spielte er beim FC 08 Villingen, ehe er in die 3. Liga zum SC Pfullendorf wechselte. Von dort ging es zum türkischen Erstligisten Eskisehirspor. Zuletzt war Adem Sari in der zweiten und dritten türkischen Liga am Ball. Allerdings zwang ihn eine Achillessehnen-OP zu einer einjährigen Pause. Nun versucht er, in Bad Dürrheim wieder Fuß zu fassen. Thumer: „Wir müssen den Spieler behutsam wieder aufbauen.“