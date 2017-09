Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim enttäuscht in Denzlingen

Verbandsligist aus der Kurstadt verliert 1:3. Schwache erste Halbzeit

Fußball-Verbandsliga: FC Denzlingen – FC Bad Dürrheim 3:1 (1:0). (daz) Dem FC Bad Dürrheim gelang es am Sonntag nicht, an die zuletzt zwei guten Leistungen anzuknüpfen. Die Kurstädter kassierten am Sonntag eine klare Niederlage, die allein der sehr gute Schlussmann Jonas Kapp mit einigen guten Paraden in Grenzen hielt. "Ich bin von uns enttäuscht. Wir haben nie richtig in die Partie gefunden. Die ersten 45 Minuten haben mit überhaupt nicht gefallen. Denzlingen war besser", resümierte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu.

Denzlingen hatte zunächst mehr vom Spiel. Bad Dürrheim ließ hingegen die Laufbereitschaft und Aggressivität vermissen. Nahezu nichts klappte bei den Kurstädtern, die die bisher schwächsten 45 Minuten im gesamten Saisonverlauf zeigten. Denzlingen dominierte und erspielte sich einige Chancen. Immer mehr rückte Schlussmann Jonas Kapp ins Geschehen und verhinderte einen Rückstand. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war auch er geschlagen. Die Gäste kombinierten über rechts durch. Bayram knallte schließlich den Schuss aus rund 14 Metern ins Netz. Auch danach stand Kapp oft im Blickpunkt. In drei Eins-zu-eins-Situationen blieb er Sieger.

Bad Dürrheim kam zunächst wie ausgewechselt aus der Pause. Nico Tadic spielte sich schön durch und bediente Abdullah Cil, der zum 1:1 traf. Es folgte die beste Zeit der Kurstädter, die nun mehr von der Partie hatten. Vom bis dahin sicheren Spiel der Gastgeber war nichts mehr zu sehen. Bad Dürrheim gab den Takt vor. Allerdings hielt diese kleine Dominanz nur rund 20 Minuten an. Die Kurstädter versäumten es in dieser Phase, mehr daraus zu machen. Stattdessen wurde nun wieder Denzlingen stärker und mit dem Treffer zum 2:1 war der Gastgeber wieder auf Siegkurs. Torschütze Bierer wurde von Saggiomo schön bedient und ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen.

Auch danach bestimmte Denzlingen die Partie und wollte die endgültige Entscheidung erzwingen. Bad Dürrheim ließ nun wieder den Zug zum Tor vermissen und wurde in die eigene Hälfte gedrängt. Schließlich war es Saggiomo, diesmal von Bierer bedient, der den dritten Treffer nachlegte und damit seinem Team drei Punkte sicherte.

"Wir hatten uns alle mehr erhofft. Bis auf die guten 20 Minuten nach der Pause war die Leistung enttäuschend. Zeitweise hatte ich das Gefühl, dass wir gedanklich gar nicht auf dem Platz waren", ergänzte Bad Dürrheims Vizechef Alexander Thumer. Tore: 1:0 (34.) Bayram, 1:1 (48.) Cil, 2:1 (70.) Bierer, 3:1 (84.) Saggiomo; SR: Grigorowitsch (Lahr); ZS: 100.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Mladenovic (73. Becker), Altinsoy, Detta, Schaplewski, Tadic, Woelke (80. Bah), Fantov (80. Gandi), Bärwald, Cil, Akgün (57. Mladoniczky).