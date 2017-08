Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim atmet auf: 2:0-Erfolg gegen Endingen

Fußball-Verbandsligist feiert ersten Saisonsieg

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Endingen 2:0 (2:0). Am dritten Spieltag gelang dem FC Bad Dürrheim der erste Saisonsieg. Sichtlich erleichtert gratulierte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu seinen Spielern nach der Partie. „Die drei Punkte sind ganz wichtig. Wir haben Endingen viel von der Gefährlichkeit genommen, sodass sie uns nur bei Standards Probleme bereiteten. Wir haben spielerisch schon gute Ansätze gezeigt, sodass ich nach diesen 90 Minuten feststellen kann, dass es bei uns aufwärts geht“, atmete Scheu tief durch. Erleichtert waren auch seine Spieler, denn eine erneute Niederlage wäre einem Fehlstart gleichgekommen.

Gästetrainer Bernd Lupfer attestierte seiner Elf viele Chancen, aber einen schwachen Abschluss. „Nicht nur beim verschossenen Elfmeter haben wir eine Chance vergeben. Das tut schon weh, denn streckenweise sah unser Spiel gut aus, vor allem in den ersten 45 Minuten. Nach der Pause haben wir allerdings zu hektisch und ohne Ordnung agiert."

Nur Sekunden waren gespielt, als Bad Dürrheims Schlussmann Jonas Kapp die erste Bewährungsprobe mit Bravour bestand. In einer Eins-gegen-Eins-Situation blieb er gegen Einecker Sieger. Auch ein Kopfball von Torres (17.) war gefährlich. Dann aber übernahmen die Kurstädter die Regie. Einen Schuss von Nico Tadic ließ Gästeschlussmann Fahlteich abprallen und Mitar Mladenovic staubte zum 1:0 ab. Kurz darauf scheiterte Tadic an Fahlteich. Zur Überraschung aller Bad Dürrheimer zeigte der Schiedsrichter nach 17 Minuten auf den Elfmeterpunkt. Er ahndete einen Zweikampf von Ourotagba mit Elfmeter. „Das war nie und nimmer Strafstoß“, erregte sich Scheu. Doch Kapp parierte den Schuss von Torres großartig und verlieh seiner Elf neuen Rückenwind, zumal der Keeper wenig später auch im Anschluss an einen Eckball einen Kopfball großartig hielt. Als Sekunden vor dem Pausepfiff Nico Tadic im Strafraum der Gäste gelegt wurde, verwandelte der gefoulte Spieler vom Punkt sicher zur Bad Dürrheimer 2:0-führung.

Nach der Pause blieben die großen Chancen aus. Endingen drückte, war jedoch am Strafraum mit seinem Latein am Ende. Die Distanzschüsse gingen teilweise weit über das Tor von Kapp, der stets die Übersicht behielt. Bad Dürrheim verlegte sich auf Konterfußball, spielte die Gegenangriffe jedoch nicht konsequent zu Ende, sodass es beim 2:0 blieb. Tore: 1:0 (19.) Mladenovic, 2:0 (45./FE) Tadic. SR: Digeser (Rottenburg). Bes. Vor.: Gelbrote Karte Kerek (88./Endingen). ZS: 110.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Detta, Schaplewski, Ourotagba, Altinsoy, Tadic, Mladenovic, Woelke, Fantov (84. Mladoniczky), Cil (69. Bärwald), Sari (81. Gandi)