Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim am Ziel aller Wünsche

Kurstädter feiern 2:0-Erfolg gegen Pfullendorf. Klassenerhalt in der Verbandsliga bereits sicher

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SC Pfullendorf 2:0 (1:0). Der FC Bad Dürrheim ist endgültig am Ziel aller Wünsche angekommen. Mit dem zwölften Saisonsieg und nunmehr 43 Punkten haben die Kurstädter bereits vier Spieltage vor Abschluss der Saison auch den letzten kleinen Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. „Dass wir das schon jetzt geschafft haben, ist fast eine kleine Sensation bei all den Rückschlägen, die wir in den vergangenen Monaten hinnehmen mussten. Die ganze Mannschaft hat sich ein großes Kompliment verdient“, freute sich Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu nach dem 2:0-Erfolg am Samstag gegen die weiterhin stark abstiegsgefährdeten Pfullendorfer.

Die Kurstädter mussten kurzfristig in der Startformation auf Patrick Detta und Christian Braun verzichten. Während bei Detta nichts ging, kam Braun später zu einem Kurzeinsatz. Wieder in der Innenverteidigung spielte Karsten Scheu und offensiv begann Abdullah Cil. Schon in der Anfangsphase boten sich zwei gute Möglichkeiten für Mustafa Akgün (2./4.), der aber kein Glück im Torabschluss hatte. Wenig später halfen die Gäste bei der Dürrheimer Führung mit. Eine Hereingabe köpfte der Pfullendorfer Timo Werne (7.) ins eigene Netz. Die Kurstädter nahmen das Geschenk dankbar an und hatten auch danach mehr vom Spiel. Pfullendorf kam nur zu einer gefährlichen Gelegenheit als Vogler (33.) an Bad Dürrheims Schlussmann Jonas Kapp scheiterte. Auf der anderen Seite hatten die Kurstädter schon den Torjubel auf den Lippen, doch Akgün (38.) köpfte am Tor vorbei.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten zunächst die Gastgeber das Geschehen. Mario Giesler (50.) traf mit seinem Schuss den Außenpfosten und Akgün (56.) zwang Gästeschlussmann Ritzler zu einer Parade. Danach kamen die Pfullendorfer stärker auf, richtig gefährlich wurde es für Bad Dürrheim aber nicht. Im Gegenteil: Die Kurstädter hätten mit einem schnellen 2:0 für Klarheit sorgen können, ja fast müssen. Der erlösende zweite Treffer fiel schließlich in Minute 77: Christian Braun flankte nach innen. Abdullah Cil sah den freien Sime Fantov, der mit einem strammen Schuss ins Eck die Entscheidung erzwang.

„Wir haben unser bestes Spiel im Kalenderjahr 2017 gezeigt und Pfullendorf nicht eine Torchance ermöglicht“, freute sich Trainer Scheu. Gästetrainer Marco Konrad kommentierte die Niederlage so: „Es ist bitter, wenn du das erste Tor selbst schießt. Wir haben phasenweise gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Nur sind wir manchmal gedanklich zu langsam und nicht zielstrebig genug.“

Tore: 1:0 (7./ET) Werne, 2:0 (76.) S. Fantov; SR: Schlegel (Unterstadion); ZS: 110.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Tadic (89. Becker), Bartmann, Scheu, Schaplewski, S. Fantov, Berg, Woelke, Giesler (90+2. Chatziioannidis), Cil (86. Feucht), Akgün (74. Braun).

Ali Sari zweiter Zugang

Der FC Bad Dürrheim hat den zweiten Neuzugang verpflichtet. Nach Schlussmann Markus Rössner (BV Schwenningen) wird Ali Sari im Sommer vom FC 08 Villingen zu den Kurstädtern wechseln. Der 24-Jährige ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der die Liga kennt. Sari spielte noch am 3. Oktober für den FC 08 gegen Bad Dürrheim. Sari ist ein Eigengewächs des FC 08. Nach einem Jahr bei der DJK Villingen und der folgenden Rückkehr zum FC 08 sucht Sari nun bei der Scheu-Elf seine Chance.