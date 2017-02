FC Bad Dürrheim: Zweites Spiel  zweite Pleite

Verbandsligist unterliegt auf eigenem Platz dem SC Lahr mit 1:4 Toren

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SC Lahr 1:4 (1:1). Zweites Spiel, zweite Pleite. Der FC Bad Dürrheim wartet im Kalenderjahr 2017 weiterhin auf den ersten Punkt. Schlimmer noch: Wie schon beim Auftakt in Neustadt kassierte die Elf von Trainer Reiner Scheu erneut vier Gegentreffer.

„Bei uns war die Verunsicherung durch die Niederlage in Neustadt deutlich zu sehen. Lahr hat verdient gewonnen. Sie waren die bessere Mannschaft. Bei uns haben zu wenige Spieler ihre Normalform abgerufen. So wird es für uns richtig eng im Kampf um den Klassenerhalt“, bilanzierte Scheu. Mit Ausnahme der ersten 45 Minuten in Neustadt habe seine Elf in den ersten zwei Spielen nach der Winterpause enttäuscht. Scheu: „Wir müssen in der Tabelle nach unten schauen.“

Gästetrainer Oliver Dewes war mit dem Auftritt seiner Elf sehr zufrieden. „Wir haben fast über 90 Minuten den Ton angegeben, und haben Bad Dürrheim nicht ins Spiel kommen lassen. Es war ein hoch verdienter und souveräner Sieg.“

Das Spiel begann für die Kurstädter nach Wunsch. Fantov drang in den Strafraum ein und wurde gefoult. Nico Tadic (7.) verwandelte den Elfmeter sicher zur 1:0-Führung. Danach übernahmen die Gäste die Regie. Auf die nicht sattelfeste Abwehr der Kurstädter und Schlussmann Jonas Kapp kam nun viel Arbeit zu. Die beste Chance hatte Ilhan (25.) mit einem Kopfball. Sekunden später hatte Bad Dürrheim die Riesenchance zum 2:0. Giesler marschierte außen durch, doch seine Flanke fand in der Mitte keinen Abnehmer. Dafür trafen die Gäste kurz vor der Pause. Einen schnellen Angriff verwandelte Weschle (43.) im Strafraum freistehend zum Ausgleich.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr vom Spiel. Kapp (62.) parierte glänzend einen Schuss von Weschle. Wenig später war der Schlussmann bei einem direkt verwandelten Freistoß von Burg (65.) aus über 25 Metern aber machtlos. Dürrheim hatte danach nur noch eine gute Chance, als Giesler (80.) mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze die Querlatte traf. Mit einem Konter erhöhte Ilhan (85.) auf 1:3. Er traf genau ins lange Eck. Der gleiche Spieler setzte nach einer schönen Kombination der Gäste in der Nachspielzeit mit dem 1:4 den Schlusspunkt. Tore: 1:0 (7./FE) Tadic, 1:1 (43.) Weschle, 1:2 (65.) Burg, 1:3 (85.) Ilhan, 1:4 (90.) Ilhan; SR: M. Kempter (Sauldorf); ZS: 110.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Detta, Bartmann, Schaplewski, Tadic, Compagnucci Almeide, Berg (46. Z. Fantov), Woelke, S. Fantov (46. Cil), Giesler (85. Bulut), Akgün.