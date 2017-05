Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: "Wir sind platt und leer"

Am Samstag beim Freiburger FC. Kurstädter sehnen Saisonende herbei

Fußball-Verbandsliga: Freiburger FC – FC Bad Dürrheim (Samstag, 14.30 Uhr). Die vorletzte Auswärtsreise und gleichzeitig das drittletzte Punktspiel der Saison führt den FC Bad Dürrheim am Samstag zum Tabellenzweiten nach Freiburg, der mit großer Wahrscheinlichkeit nach Ende der regulären Saison die Aufstiegsspiele zur Oberliga bestreiten wird. Eigentlich wäre die Partie für die Bad Dürrheimer ein Höhepunkt, denn Spiele beim ehemaligen deutschen Meister im Breisgau haben noch immer einen hohen Stellenwert. Im Gegensatz dazu steht die aktuelle Personalsituation, denn aus dem eigentlichen Verbandsligakader stehen am Samstag den Kurstädtern kaum elf Spieler zur Verfügung.

Chancenlos gegen den Freiburger FC waren die Kurstädter bereits beim Vorrundenspiel, als die Elf von Trainer Reiner Scheu schon nach 14 Minuten mit 0:2 in Rückstand lag und die Partie mit 0:3 Toren verlor. Ein ähnliches Ergebnis zeichnet sich auch am Samstag ab, denn die Voraussetzungen sind aus der Sicht der Kurstädter denkbar schlecht. „Wir sind platt und leer. Dass wir schon vor einigen Wochen den Klassenerhalt geschafft haben, ist für mich noch immer eine kleine Sensation. Nur gut, dass wir jetzt nicht mehr für den Klassenerhalt punkten müssen“, sagt Scheu.

Mit einer Punkteteilung würde der FC Bad Dürrheim den Nachbarn FC 08 Villingen helfen, möglicherweise schon am Samstag die Meisterschaft perfekt zu machen, nachdem der Freiburger FC am Dienstag überraschend in Stadelhofen unterlag. „Wenn wir helfen könnten, würden wir es gern tun. Andererseits ist der FC 08 so stark, dass er unsere Hilfe nicht brauchen wird und aus eigener Kraft den Titel holt. Wenn ich auf die zur Verfügung stehenden Spieler schaue, mache ich mir keine großen Hoffnungen auf Punktgewinne, würde mich aber gern von den Jungs überraschen lassen“, ergänzt Scheu. Neben den Spielern, die schon länger ausfallen, haben sich mit Hendrik Berg und Felix Schaplewski am vergangenen Montag zwei weitere Akteure verletzt. Abdullah Cil sagte unter der Woche Trainingseinheiten wegen einer Knieverletzung ab und Zvonimir Fantov fehlte wegen Fieber.

Somit könnten die Hoffnungen der Bad Dürrheimer auf einem Spieler ruhen, der seine Laufbahn eigentlich in der zweiten Mannschaft ausklingen lassen wollte, zuletzt aber schon mehrfach aushalf: Alexander Feucht. Ein Bewerbungsschreiben an Scheu schickte Feucht erst am vergangenen Dienstagabend ab, als er im Kreisligaspiel FC Neustadt II gegen FC Bad Dürrheim II den 4:1-Erfolg der Kurstädter nahezu im Alleingang heraus schoss. Binnen 25 Minuten traf Feucht vier Mal. Weitere Akteure aus dieser Kreisliga-Elf könnten am Samstag zur Reisegruppe der Kurstädter gehören, sollte es bis dahin keine Rückmeldungen von Stammspielern geben.