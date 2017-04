Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: "Wir sind alle erleichtert"

Großes Durchatmen beim Verbandsligisten nach dem gesicherten Klassenerhalt

Fußball-Verbandsliga: Mit den Abschlussplatzierungen vier, fünf und neun hat sich der FC Bad Dürrheim in den vergangenen drei Jahren in der Liga etabliert. Nun scheint auch in dieser Saison eine Platzierung in diesen Tabellenregionen sehr wahrscheinlich. „Was die Mannschaft und das Trainer-Team geleistet haben, ist aller Ehren wert, zumal einige Konkurrenten ganz andere Möglichkeiten haben als wir. Wir sind jetzt alle erleichtert“, sagt Vizechef Alexander Thumer.

Mit dem 2:0-Erfolg gegen Pfullendorf haben die Kurstädter starke 43 Punkte erreicht, die in den restlichen vier Partien noch aufgestockt werden sollen, wobei auch noch zwei schwere Auswärtsspiele bei den Oberliga-Absteigern Freiburger FC und Kehler FV warten. Zudem stehen die Heimpartien gegen Endingen und Denzlingen an.

Am Samstagnachmittag war die Erleichterung spürbar. Schon nach dem Überschreiten der Marke von 40 Punkten wurde durchgeatmet. Nun sind die letzten Zweifel beseitigt. Allerdings zeichnet sich weiterhin ab, dass die Kurstädter mit einem arg limitierten Kader in das Saisonfinale gehen. So wird Jonas Schwer wohl in dieser Runde nicht mehr für die Kurstädter auflaufen. Gegen Pfullendorf musste mit Abdullah Cil ein Spieler ran, der in der vergangenen Saison noch in der Donaueschinger A-Jugend spielte. Möglicherweise wird zudem Karsten Scheu die restlichen Partien bestreiten, auch wenn er dies noch nicht bestätigen will. „Da haben wir noch keine abschließenden Gespräche geführt.“

Immerhin sorgt der frühzeitige Klassenerhalt für Sicherheit bei den Personalplanungen. Mit Torhüter Markus Rössner (BSV Schwenningen) und Ali Sari (FC 08 Villingen) stehen die ersten zwei Zugänge fest. „Es wird noch einige weitere geben. Wir sind mit einigen Spielern fast auf der Ziellinie“, betont Thumer und verspricht: „Der FC Bad Dürrheim wird auch in der kommenden Saison über eine schlagkräftige Mannschaft verfügen.“ Noch ist, zumindest öffentlich, nicht bekannt, welche Spieler nächste Saison nicht mehr dabei sind. Thumer: „Es zeichnet sich ab, dass uns Spieler verlassen werden.“ Namen will der Funktionär noch nicht nennen und verweist auf das Heimspiel am nächsten Montag. „Da werden wir uns diesbezüglich klar positionieren.“ Zunächst sind die Bad Dürrheimer froh, dass sie am Verbandsliga-Doppelspieltag am kommenden Wochenende (Samstag/Montag) nur am Samstag spielen müssen. Thumer: „Das wird uns allen gut tun.“