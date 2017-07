Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Trainer Scheu will Fortschritte sehen

Verbandsligist testet gegen DJK Villingen

Fußball: (daz) Mit einem Test gegen den Landesligisten DJK Villingen setzt Verbandsligist FC Bad Dürrheim am Samstag ab 17 Uhr seine Serie an Vorbereitungsspielen fort. Nachdem die geplante Partie gegen den Oberligisten TSG Balingen am Dienstagabend wegen eines Gewitters schon nach zehn Minuten abgebrochen werden musste, ist es für die Kurstädter der vorletzte Test, bevor am nächsten Wochenende im Pokal die Wettbewerbsspiele beginnen. „Die DJK hat in der vergangenen Saison eine starke Rückrunde gespielt. Sie werden uns sicherlich einige Fehler in unserem Spiel aufzeigen“, sagt Dürrheims Trainer Reiner Scheu.

Der Trainer erwartet einen ähnlich starken Gegner wie es zuletzt Landesligist FC Schonach darstellte, gegen den Kurstädter mit 4:3 Toren gewannen. „Der Klassenunterschied spielt in so einer Partie keine Rolle. Wir müssen jede Partie nutzen, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen“, ergänzt Scheu. Er muss auf einige Akteure wie Ali und Adem Sari, Nazir Zulij oder Abdullah Cil verzichten, die im Urlaub oder verletzt sind. Dies soll die Chance für andere Spieler sein, um sich für die Stamm-Elf zu empfehlen. „Wir können noch in allen Bereichen zulegen. Starke Gegner kommen uns in der Phase der Vorbereitung gerade recht“, fügt der Fußball-Lehrer an.