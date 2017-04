Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Thumer sucht bis zu acht neue Spieler

Kurstädter müssen mit großen Personalsorgen den Klassenerhalt schaffen

Fußball-Verbandsliga: Der FC Bad Dürrheim ist auf dem besten Weg, in der aktuellen Heimspielserie die Grundlagen für den Klassenerhalt zu legen. Nach dem 5:0 gegen Waldkirch vor einer Woche folgte am Samstag ein 2:2 gegen Rielasingen-Arlen. Auch am kommenden Wochenende hat die Elf von Trainer Reiner Scheu (gegen Mörsch) Heimvorteil und damit die Chance, mit einem Sieg den gegenwärtigen Vorsprung von neun Zählern auf den ersten Abstiegsplatz deutlich auszubauen.

Der Punktgewinn gegen Rielasingen war am Samstag nahezu das Optimum. Zu deutlich dominierte der Gast die Partie, während Bad Dürrheim in den ersten 45 Minuten mit einer exzellenten Chancenauswertung glänzte. Zwei Möglichkeiten – zwei Tore. Erstmals traf auch Winterneuzugang Mustafa Akgün. „Es ist immer schön, sich in die Torjägerliste einzutragen. Drei Punkte wären mir allerdings lieber gewesen“, sagte Akgün nach dem Abpfiff. Schon in den vergangenen Spielen war der Offensivakteur nah am ersten Erfolgserlebnis. „Mit zwei Torvorlagen habe ich zuletzt der Mannschaft geholfen. Entscheidend ist, dass wir treffen und punkten“, fügte Akgün an.

Einmal mehr musste Trainer Scheu bei der Aufstellung improvisieren. Zwar las sich die erste Elf durchaus namhaft, doch auf der Bank saß, mit Ausnahme von Abdullah Cil, kein weiterer Spieler aus dem Verbandsligakader. So musste gar der 40-Jährige Alexander Feucht aushelfen. Scheu: „Ich hatte keine Möglichkeiten, noch einmal taktisch einzugreifen. Daher müssen wir mit einem Punkt zufrieden sein.“

Im Winter hatten sich Raphael Bartmann, Mario Buccelli und Roman Rudenko verabschiedet. Karsten Scheu und Samuel Witzig haben bisher noch keine Minute gespielt. Dazu kommt das Verletzungspech mit Nico Tadic, Jonas Schwer und Hendrik Berg. Das sind acht Spieler, die fest eingeplant waren. „Vor diesem Hintergrund haben wir es zuletzt sehr gut gemacht“, betont Vizechef Alexander Thumer. Noch aber traut der Funktionär dem Braten nicht. „Erst wenn wir die Marke von 40 Punkten geknackt haben, werde ich beruhigter sein.“ Drei Punkte fehlen noch, vier wären Thumer lieber. Zudem hat der im Winter von der U19 des FC Schaffhausen gekommene Nazir Zulji noch keine Minute gespielt. Auch den Teenager mit viel Potenzial hat eine Verletzung zurückgeworfen. Zumindest für Teileinsätze war Zulji eingeplant, um in den kommenden Jahren mehr Verantwortung zu übernehmen.

Schon jetzt ist Thumer in die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen eingestiegen. Da die Kurstädter davon ausgehen, dass sich im Sommer weitere drei bis vier Spieler wegen ihres Studiums verabschieden werden, sucht Thumer aktuell sieben bis acht neue Akteure. „Das Ziel ist wieder ein Kader mit 20 Spielern“, so der Vizechef. Bei den Kurstädtern ist die Sorge groß, dass es aktuell noch weitere Verletzte geben könnte. Auch deshalb hat Reiner Scheu das Trainingspensum auf zwei Einheiten pro Woche reduziert.