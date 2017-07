Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Planungen sind noch nicht beendet

Früher Trainingsauftakt beim Verbandsligisten

Fußball, Verbandsliga: (olg) Frei nach dem Motto „der frühe Vogel fängt den Wurm“ ging es am Samstagvormittag beim FC Bad Dürrheim wieder los. Die Vorbereitung auf die Verbandsliga-Saison hat begonnen. 18 Spieler, darunter viele neue Gesichter fanden sich in der Kurstadt ein. Lediglich Sime Fantov (in Kroatien) und Patrick Detta (privater Termin) fehlten abgesprochen. Trainer Reiner Scheu bat zu einer zweistündigen Einheit.

Ein erstes Kennenlernen, auf das sich der Fußball-Lehrer sehr gefreut hat: „Es war schön, die neuen Gesichter zu treffen. Ich war im Vorfeld selber gespannt, da es viele positive Signale gab, dass sich Spieler schon wieder besonders auf die neue Vorbereitung freuten.“

Die zahlreichen Abgänge und Neuzugänge bringen derweil einen Umbruch mit sich. „Dies wird die Herausforderung, die neuen Spieler in unser taktisches Vorhaben auszurichten, sie physisch fitmachen.“ Dabei kann Scheu auf erfahrene und internationale Kräfte bauen. „In der Vergangenheit haben wir in Bad Dürrheim immer wieder moniert, es würden uns Führungsspieler fehlen. Adem Sari kann, wenn er fit wird, sicher ein solcher werden“, lobt er den 32-Jährigen Ex-Profi. Ebenso Selim Altinsoy. Der 30-Jährige mit Oberliga-Erfahrung hinterließ einen guten ersten Eindruck. Altinsoy selbst war ebenfalls erfreut: „Ich habe einen guten ersten Eindruck vom Team mit vielen jungen Spielern. Reiner Scheu ist ein Trainer mit klarer Linie und er achtet auf die Kleinigkeiten“, so der Offensivspieler voll des Lobes.

„Toll war es für mich natürlich auch mit unseren beiden Togolesen in Kontakt zu kommen. Wir kennen sie ja schon länger, da sie im Probetraining waren“, sagt Scheu und fügt an: „Wir haben in Bad Dürrheim keine Stars und leben von der mannschaftlichen Geschlossenheit. Die Fluktuation war sicherlich nicht gewollt, aber durch Studium, Arbeitsstellen, Auslandsaufenthalte gibt es neue Faktoren. Damit müssen wir leben. Dank Alexander Thumer haben wir den Kader dennoch erfolgreich aufgestellt.“

Die Planungen beim Verbandsligisten sind noch nicht beendet: „Es laufen noch Gespräche, im Training diese Woche sind weitere Probespieler und ein bis zwei Akteure brauchen wir unbedingt noch. Der Kader muss ergänzt werden, damit wir nicht wieder in Not kommen wie in der vergangenen Saison.“ Scheu lobt Thumer ausdrücklich: „Unglaublich was er leistet. Wir sind fast täglich im engen Austausch, die Zusammenarbeit mit ihm ist einfach toll. Er versucht jeden Vorschlag zu einem Spieler realisierbar zu machen. Es war in diesem Sommer wahnsinnig schwer auf dem Spielermarkt.“