FC Bad Dürrheim: Hebel für Umkehrschub gesucht

Verbandsligist aus der Kurstadt steht am Samstag beim Spiel in Auggen schon unter Zugzwang

Fußball-Verbandsliga: FC Auggen – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15 Uhr). Mit zwei Niederlagen in die zweite Saisonhälfte gestartet, gilt es für den FC Bad Dürrheim, schnellstens den Umkehrschub einzuleiten und den Abstand zur Abstiegszone nicht weiter schmelzen zu lassen. Mit dem Team aus Auggen haben die Kurstädter bisher unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Zu Hause gelang der Elf von Trainer Reiner Scheu ein hart umkämpfter 1:0-Sieg. In der vergangenen Saison setzte es in Auggen jedoch eine 0:4-Pleite, die sich keinesfalls wiederholen sollte.

Statt vier oder sechs Punkten aus den ersten zwei Spielen steht bei den Kurstädtern noch die Null. Trainer Reiner Scheu hat in den 180 Spielminuten viele Baustellen ausgemacht. Nach den acht Gegentreffern in Neustadt und gegen Lahr will Scheu den schwarzen Peter nicht nur den Abwehrspielern zuschieben. „Die Defensivarbeit beginnt weiter vorn. Da erwarte ich auch von den Mittelfeldspielern mehr.“ Es gelte jetzt, die Probleme schnell in den Griff zu bekommen, bevor sich die noch immer gute Ausgangslage verschlechtert. Scheu: „Wir müssen uns in allen Mannschaftsteilen steigern. Da nehme ich keinen heraus.“

Wichtig wird es für die Kurstädter sein, Selbstvertrauen zu tanken. Scheu drückt es so aus: „Wir müssen wieder Boden unter die Füße bekommen.“ Dabei wird es wohl bis auf eine Ausnahme die gleiche Elf wie zuletzt gegen Lahr richten müssen. Allein Christian Braun kehrt nach einwöchiger Sperre zurück und steht mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Anfangsformation. Scheu baut auf seinen Torjäger, der gegen Lahr auf der Bank das Geschehen verfolgte. Innenverteidiger Jonas Schwer wird nach seinem Nasenbeinbruch frühestens eine Woche später gegen Solvay Freiburg wieder im Kader sein. Ansonsten gibt es keine Rückkehrer.

Gastgeber Auggen gilt als heimstark. Die Elf hat ihr Auftaktspiel vor zwei Wochen gegen Kuppenheim gewonnen und dabei vier Tore erzielt. Zuletzt gab es in Stadelhofen eine 1:2-Niederlage. Zwar hat die Mannschaft nicht den absoluten Top-Torjäger in ihren Reihen, dafür aber mehrere Spieler, die in der Torjägerliste unterhalb der zehn Treffer gelistet sind.

Einstellen müssen sich die Kurstädter zudem auf eine hitzige Atmosphäre neben dem Platz, denn die Auggener Zuschauer stehen wie ein Mann hinter ihrer Elf. In der vergangenen Saison gab es für die Kurstädter dort ein kleines Waterloo. Dieses gilt es am Samstag zu verhindern, denn diese Partie, wie auch die anschließende gegen Freiburg, werden richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein.