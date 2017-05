Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Christian Braun sagt mit zwei Toren tschüss

Verbandsligist aus der Kurstadt verliert in Kehl mit 2:4

Fußball-Verbandsliga: Kehler FV – FC Bad Dürrheim 4:2 (2:0). (uk) Die 235 Zuschauer sahen im Rheinstadion eine abwechslungsreiche Begegnung mit sechs Toren und zwei Elfmetern. Bad Dürrheim schließt trotz der Niederlage die Saison auf Rang acht ab. Beide Tore der Kurstädter erzielte Christian Braun.

Bad Dürrheim hatte in der ersten Viertelstunde zwei gute Chancen. Erst zeigte Torhüter Streif bei einem Aufsetzer Unsicherheiten, danach klärte Raabe auf der Linie. Dann setzte sich Sax (33.) im Laufduell gegen Dominik Almeida durch und spitzelte das Leder zum 1:0 über die Linie. Ob Dürrheims Verteidiger eher am Ball war und ein Eigentor erzielte, war schwer zu erkennen. Das 2:0 für Kehl köpfte Laifer nach einem Eckball von Zimmerer (39.). Nach einem Rempler von Aras gegen Sime Fantov zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, doch Streif hielt den Schuss von Christian Braun (41.).

Unmittelbar vor der Halbzeitpause klärte Patrick Detta einen Schuss von Sax auf der Linie. Nach einer Flanke von außen verkürzte Christian Braun in der zweiten Halbzeit auf 2:1 (57.). Kehl gelangen nun im Spiel nach vorne kaum noch klare Spielzüge und nach einem Foul von Laifer an Braun traf der Gefoulte selbst vom Elfmeterpunkt zum 2:2 (70.). In den letzten zehn Minuten kam Kehl wieder mehr vor das Gästetor. Nach einer Ecke verlängerte Bouziane den Ball in die Mitte des Strafraums und Rios traf per Kopf zum 3:2 (81.). Für den Endstand sorgte der eingewechselte Aziz mit einem Heber über Torwart Konstantin Leichtle zum 4:2 (87.).

Kehls Sportvorstand Jürgen Sax sagte: „Das Spiel hat die Saison widergespiegelt. Viel Sonnenschein, viel Regen und gute Sachen, aber auch komplizierte und schlechte Aktionen. Der Sieg war glücklich. Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu resümierte: „Wir haben gut gespielt und können uns keinen Vorwurf machen. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Schon die Halbzeitführung war für Kehl glücklich. Kehl war effektiver und konsequenter. Platz acht ist für uns ein großer Erfolg.“ Tore: 1:0 Almeida (33./Eigentor), 2:0 Laifer (39.), 2:1 Braun (57.), 2:2 Braun (70./Foulelfmeter), 3:2 Rios (81.), 4:2 Aziz (87.) – Zuschauer: 235; Schiedsrichter: Roeder (Teningen)

FC Bad Dürrheim: Leichtle, Braun, Tadic, Bartmann, S. Fantov (89. Becker), Cil (46. Z. Fantov), Berg (76. Chatziioannidis), Schaplewski, Akgün, Compagnucci Almeida, Detta.