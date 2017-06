Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Ab 1. Juli fließt der Schweiß

Vorbereitungsprogramm des Verbandsligisten steht. Vilart Hasani kommt nicht

Fußball-Verbandsliga: (wmf) Sechs Wochen lang ruht beim Verbandsligisten FC Bad Dürrheim der Ball, ehe Trainer Reiner Scheu seine Mannschaft wieder zur ersten Übungseinheit bittet. Am Samstag, 1. Juli, beginnt die Vorbereitungsphase für die kommende Saison. Ehe bei den Spielern der Schweiß fließt, wartet auf Alexander Thumer am Schreibtisch noch viel Arbeit. Er muss noch einige Spieler verpflichten, damit die Kurstädter personell nicht mehr derart in die Bredouille geraten, wie in der vergangenen Runde. "Wir haben aktuell einen Kader von 19 Leuten. Das ist zu wenig, um konkurrenzfähig zu sein", sagt der Vizechef des FC Bad Dürrheim.

Sieben Neulinge hat der Klub bereits bekanntgegeben. Spätestens in der nächsten Woche sollen weitere Neuzugänge präsentiert werden, darunter mindestens einen Hochkaräter. "Wir sind in aussichtsreichen Gesprächen mit einem Kandidaten, der uns garantiert weiterhelfen würde", lässt Thumer durchblicken. Namen lässt er sich als alter Fuchs auf dem Transfermarkt (noch) nicht entlocken. Thumer weiß nur allzu gut, dass überhaupt nichts sicher ist, bevor der Vertrag nicht unterschrieben ist.

Die Bad Dürrheimer hätten auch Vilart Hasani gerne verpflichtet, jenes Mittelfeld-Talent vom SV Zimmern, mit dem auch der FC 08 Villingen verhandelt hatte. Da die Nullachter sich mit Hasani nicht auf einen Vertrag einigen konnten, klopfte der Verbandsligist aus der Kurstadt an. Doch auch dieses Gespräch führte nicht zum gewünschten Ergebnis. "Ich habe am Montag mit Hasani telefoniert. Er sagte mir, dass er aufgrund seines Studiums erstmal eine fußballerische Pause einlegen wolle. Hasani wird nicht für uns spielen", gibt Thumer den Inhalt des Gesprächs wider.

Sechs Testspiele plus die erste Runde im südbadischen Pokal stehen beim FC Bad Dürrheim auf dem Programm, ehe das erste Verbandsliga-Punktspiel angepfiffen wird. Am Dienstag, 11. Juli, empfängt die Scheu-Elf den Landesligisten FC Schonach. Am Samstag, 15. Juli, gastiert Oberligist FC Walldorf II im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung in der Kurstadt. Am Dienstag, 18. Juli, erwarten die Bad Dürrheimer mit der TSG Balingen einen weiteren Oberligisten. Am Samstag, 22. Juli, bestreitet Bad Dürrheim beim Landesligisten DJK Villingen das einzige Auswärtsspiel während der Vorbereitungsphase, ehe am Dienstag, 25. Juli, der FC Albstadt in der Kurstadt antritt. Am Wochenende 29./30. Juli findet die erste Runde im südbadischen Pokal statt. Eine Woche später, am 5. August, beginnt die Verbandsliga-Saison.