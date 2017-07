Regionalsport Schwarzwald FC 08 startet mit Heimspiel gegen Pforzheim

Spielplan der Saison 2017/18 in der Oberliga Baden-Württemberg steht fest

Fußball, Oberliga: (kat) Der FC 08 Villingen startet mit einem Heimspiel in die neue Saison. Die Nullachter empfangen am Samstag, 12. August, den 1. CfR Pforzheim (15.30 Uhr). Am zweiten Spieltag, eine Woche später, steht bereits das erste Südbaden-Derby an. Der Oberliga-Aufsteiger gastiert beim Bahlinger SC.

Am Mittwoch, 23. August, folgt Heimspiel Nummer zwei, ebenfalls gegen ein Team aus Südbaden. Der FC 08 erwartet im ebm-Papst-Stadion den SV Oberachern. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften war das Finale im Verbandspokal im Mai 2016, das die Villinger mit 5:3 gewannen.

Der letzte Oberliga-Spieltag vor der Winterpause ist am Samstag, 2. Dezember. Es ist zugleich der Rückrunden-Auftakt, somit gastiert der FC 08 beim 1. CfR Pforzheim. Bereits am 17. Februar geht es im neuen Jahr weiter mit dem Heimspiel gegen Bahlingen. Die Oberliga-Saison endet am 26. Mai.