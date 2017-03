FC 08 plant Event-Tribüne

Villinger Fußballklub will im Friedengrundstadion Haupttribüne ausbauen

Fußball: Verbandsligist FC 08 Villingen hat einiges vor – und das nicht nur sportlich. Die Nullachter planen eine Umbaumaßnahme im ebm-Papst-Stadion. Auf der Haupttribüne soll unterhalb des Daches eine Event-Tribüne mit 200 Quadratmetern entstehen. Primär soll dieser Bereich für die Betreuung von VIPs und Sponsoren genutzt werden. „Wir erwarten etwa 400.000 Euro kosten und hoffen, dass wir nach den Sommerferien beginnen können“, teilte FC 08-Präsident Leo Grimm mit. Insgesamt soll die geplante Event-Tribüne rund 200 Personen fassen. Zudem gebe es Signale der Stadt Villingen-Schwenningen, dass die Umkleidekabinen im Stadion erneuert werden.

„Wir sind der Fußballclub Nummer eins in der Region. Um dies zu bleiben, müssen wir auch die Infrastruktur verbessern“, so Grimm. Nun hofft er, dass die Ämter den Nullachtern „keine Steine in den Weg“ legen. Dabei führt der Spaichinger Unternehmer auch an, dass die Haupttribüne (1969 gebaut) unter Denkmalschutz stehe.

Sponsoren-Treff: Im Firmengebäude des Unternehmens Hanhart in Gütenbach wurde am Freitagabend rund 30 Sponsoren des FC 08 das neue Projekt vorgestellt. „Tradition im Sport trifft Tradition in der Industrie“, bezeichnete Grimm das Treffen beim Gütenbacher Uhrenhersteller, der ebenfalls zu den Sponsoren der Villinger gehört.

Star-Gast: Prominenter und unterhaltsamer Gast bei diesem Treffen war der frühere Skisprung-Weltmeister und Olympiasieger Martin Schmitt. Der 39-Jährige hat mittlerweile das Diplom-Trainerstudium in Köln und den Bachelor-Studiengang Sportwissenschaft in Leipzig erfolgreich abgeschlossen. Interesse ins Trainergeschäft einzusteigen, hat Schmitt „allerdings noch nicht“. Mittlerweile hat er gemeinsam mit dem Schweizer Skispringer Simon Ammann eine Management-Agentur gegründet. Schmitt und Ammann betreuen und beraten Spitzensportler, unter anderem auch Skispringer Severin Freund.

Noble Geste: Martin Schmitt verzichtete beim Sponsoren-Treffen auf eine mögliche Gage. Stattdessen bat Schmitt um eine Spende für die Nachsorgeklinke Tannhein. Hanhart stellte eine besondere Uhr zur Verfügung, die versteigert wurde. Das erste Modell (Seriennummer 1) eines Prototyps. „Normalerweise kommt die Seriennummer 1 immer ins Museum. Nun wird dort die Nummer 2 stehen“, sagte Geschäftsführer Felix Wallner. Die Uhr ersteigerte Albert Wasmeier für 1800 Euro. Das Geld fließt direkt an die Nachsorgeklinik.

Knaller des Jahres: Leo Grimm bezeichnete beim Sponsoren-Treff das heutige Spitzenspiel gegen den FC Denzlingen (Beginn 15 Uhr) als „Knaller des Jahres“. Grimm: „Wir wollen mit einem Sieg für klare Verhältnisse sorgen, damit wir auch besser für nächste Saison planen können.“ Ein Sieg im Verbandsliga-Gipfeltreffen wäre sicherlich ein großer Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg. Allerdings wären die Villinger auch bei einem Erfolg in der Tabelle noch hinter den Denzlingern, die zwei Spiele mehr ausgetragen haben. Manch Zuschauer, der zu diesem Spitzenduell kommt, wird sich nicht nur das sportliche Geschehen auf dem Platz anschauen, sondern auch den Bereich, wo bald die neue Event-Tribüne entstehen soll.