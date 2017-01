FC 08 erneut zweifacher Turniersieger

Villinger Erfolge in Radolfzell und Tuttlingen. Nedzad Plavci zweimal bester Torjäger

Fußball: (daz) Zweimal startete der FC 08 Villingen am Wochenende und zweimal ging der Verbandsligist als Sieger aus der Halle. „Wir haben jetzt in der Winterpause vier Hallenturniere gespielt und alle vier gewonnen, was nicht selbstverständlich ist. Für uns waren es gute Trainingseinheiten. Wir haben als Mannschaft stets sehr diszipliniert gespielt. Die Jungs sollten Spaß haben. Wichtig ist, dass alle Spieler gesund bei den Turnieren aus den Hallen gegangen sind“, resümierte Cheftrainer Jago Maric, der am Sonntag beim Turnier in Tuttlingen auf der Tribüne Platz genommen hatte.

Am Samstag nahmen die Villinger am Sparkassen-Cup des Landesligisten FC Radolfzell teil. Jörg Klausmann betreute die Nullachter bei diesem Turnier. Im ersten Gruppenspiel gab es ein 2:2-Unentschieden gegen den Landesligisten FC Singen. Anschließend folgte ein 3:0-Erfolg gegen den Hegauer FV. Mit einem 9:0-Kantersieg gegen den FC Italiana Singen folgte der höchste Erfolg. Villingen schloss die Gruppenspiele mit einem 3:2-Sieg gegen die Spvgg. F.A.L. ab.

Im Halbfinale trafen die Nullachter im Schwarzwälder Duell auf den Landesligisten DJK Donaueschingen. Hier gelang den Villingern ein 3:1-Sieg. Im Finale wartete schließlich wieder der FC Singen auf den FC 08. Mit einem 4:0-Erfolg sicherte sich der Verbandsligist den ersten Turniersieg am Wochenende.

Mit neun Toren war Nedzad Plavci erfolgreichster Villinger Torjäger. „Wir haben das Turnier mit einer sehr jungen Mannschaft bestritten, die sich sehr gut verkauft hat“, bilanzierte Martin Braun, sportlicher Leiter des FC 08, der in Radolfzell selbst vor Ort war.

Am Sonntag beim Aesculap-Cup in Tuttlingen betreute Arasch Yahyaijan die Villinger. Die Nullachter stiegen mit einem 6:1-Erfolg gegen den Landesligisten FC Gutmadingen in die Gruppenspiele ein. Es folgte ein 6:0-Sieg gegen den TSV Berg und zum Abschluss ein 5:2-Sieg gegen den Landesligisten FV Walbertsweiler-Rengetsweiler.

Im Viertelfinale trafen die Villinger wiederum auf den TSV Berg, den sie diesmal sogar mit 7:1 Toren bezwangen. Im Halbfinale wartete der FC Albstadt auf die Nullachter. Mit einem 1:0-Sieg lösten die Nullachter das Ticket für den Finaleinzug. Dort wartete die TSG Balingen, die mit 3:1 Toren bezwungen wurde. Mit zwölf Treffern war Nedzad Plavci erneut der erfolgreichster Torjäger der Villinger.