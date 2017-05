vor 14 Stunden SK Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingens Präsident Leo Grimm: "Regionalliga wäre ein finanzielles Wagnis"

Das DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 machte den FC 08 Villingen auf einen Schlag schuldenfrei. Zehn Monate später folgte die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga, verbunden mit dem Aufstieg in die Oberliga. FC 08 Villingens Präsident kann zufrieden sein mit dem, was der Verein im zurückliegenden Jahr erreicht hat.