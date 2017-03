Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingens Kampf wird nicht belohnt: 0:2 gegen SC Freiburg

B-Junioren der Nullachter scheitern im Pokal-Viertelfinale

Fußball-Verbandspokal, Viertelfinale B-Junioren: FC 08 Villingen – SC Freiburg 0:2 (0:0). (ms) Am Ende setzte sich die höhere individuelle Klasse durch: Der SC Freiburg besiegte am Mittwochabend aufopfernd kämpfende Villinger verdient mit 2:0 und zog ins Pokalhalbfinale ein.

Emanuele Ingrao, Trainer der Nullachter, stellte seine Mannschaft gegen den klaren Favoriten kompakt und aggressiv ein. Dieser Matchplan ging in den ersten 20 Minuten auch voll auf. Freiburg wusste nicht viel mit dem eigenen Ballbesitz anzufangen, die Villinger spielten ihre Konterchancen jedoch zu schlampig aus. Die einzige gefährliche Villinger Offensivaktion bestand aus einem Distanzschuss von Max Caljkusic, der nur knapp über das Lattenkreuz strich. In der Folge drehten die Bundesligisten aus dem Breisgau auf und kamen zu guten Chancen, doch Villingens Keeper Robin Karcher verhinderte mit starken Paraden einen Pausenrückstand.

Nach dem Seitenwechsel spielte der Tabellenneunte der Bundesliga Süd/Südwest seine Qualitäten aus und drängte die Nullachter tief in die eigene Hälfte. Angeführt vom überragenden U17-Nationalspieler Yannik Keitel erspielte sich das Team von Matthias Brosamer zahlreiche Chancen, sodass die Führung nur noch eine Frage der Zeit war. Nach gut einer Stunde kam Freiburgs Mustafa Muharemovic im Strafraum an das Spielgerät und vollstreckte locker zur überfälligen Gästeführung. Das Team von Emanuele Ingrao war mit seinen Kräften am Ende, sodass der SC Freiburg mit einem Distanzschuss von Kasimir Lauber den verdienten 2:0-Endstand perfekt machte. Trainerstimmen:

Emanuele Ingrao (FC 08 Villingen): "Uns war klar: Früher oder später fällt das Tor für Freiburg. Das 1:0 war vielleicht wegen Abseits irregulär. Ich bin aber zufrieden mit meiner Mannschaft, die enorm viel gelaufen ist. Auch unseren Matchplan haben sie absolut umgesetzt. Irgendwann lassen die Kräfte nach."

Matthias Brosamer (SC Freiburg): "Wir haben tollen Fußball gespielt und viele Chancen herausgespielt. Villingen hat toll gekämpft und gut verteidigt. Hier zu spielen, ist immer schwer. Wir haben den Kampf aber gut angenommen und verdient gewonnen."

Tore: 0:1 (62.) Mustafa Muharemovic, 0:2 (74.) Kasimir Lauber. ZS: 150. SR: Dennis Dickscheid (Rielasingen-Arlen).