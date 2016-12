FC 08 Villingen zum Rückzug des FC Bötzingen: "Überraschend kommt das nicht"

Bötzingens Abschied aus der Fußball-Verbandsliga wirkt sich beim FC 08 Villingen negativ auf das Torverhältnis aus

Fußball-Verbandsliga: Der FC Bötzingen, abgeschlagener Tabellenletzter der Verbandsliga Südbaden, zieht sein Team aus der Liga zurück und wird nach der Weihnachtspause nicht mehr antreten. Die erste Mannschaft der Bötzinger wird künftig in der Kreisliga B spielen, wo bisher die zweite Mannschaft aktiv ist.

Wie der Vorsitzende des Vereins, Udo Riva, auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung sagte, verfüge der finanziell und personell angeschlagene Club über keine Reserven mehr. Vor Wochen hatte bereits Trainer Gilles Ekoto-Ekoto seinen Ausstieg bekannt gegeben. Eine Abmeldung während der Saison ist für das Team rechtlich eigentlich nicht möglich. Tritt eine Mannschaft aber dreimal hintereinander nicht an, wird sie gemäß den Statuten aus der Liga ausgeschlossen, alle Ergebnisse der bisherigen Saison werden dann annulliert.

Martin Braun, Sportlicher Leiter des FC 08 Villingen, kommentierte Bötzingens Rückzug so: „Völlig überraschend kommt das nicht. Allerdings ist es immer unglücklich, wenn ein Verein sich während der Runde abmeldet. Das einzig Positive an der Sache ist, dass wir unser Heimspiel gegen den FC Bötzingen bereits absolviert haben, uns also keine finanziellen Ausfälle drohen.“

Der Rückzug des FC Bötzingen wirkt sich auch auf den FC 08 Villingen aus: Der derzeitige Tabellendritte mit Chancen auf den Titel müsste sein erstes Auswärtsspiel nach der Pause am Sonntag, 26. Februar, in Bötzingen absolvieren, kann sich die Reise nun aber sparen.

In Sachen Torverhältnis gibt es ebenfalls Veränderungen: Die Villinger haben Bötzingen in der Vorrunde mit 11:0 bezwungen, bekommen diese elf Tore nun abgezogen und gehen mit einem Torverhältnis von „nur“ noch + 51 in die restliche Saison. Hauptkonkurrent Freiburger FC hatte „nur“ mit 6:1 in Bötzingen gewonnen und wäre deshalb in der bereinigten Tabelle derzeit plötzlich um ein Tor besser (+ 52) als die Nullachter. Dem dritten Spitzenteam aus Denzlingen wird sein 8:0 gegen die Bötzinger ebenfalls abgezogen. Da der Liganeuling aber ein deutlich weniger überragendes Torverhältnis von nunmehr+ 26 hat, dürfte dies nicht allzu sehr ins Gewicht fallen.

Die inoffizielle Tabelle weist für den Freiburger FC 52, für Denzlingen 50 und für den FC 08 Villingen 49 Punkte auf, denn die jeweils drei Punkte aus den Siegen gegen Bötzingen fallen für diese Teams weg. Auch der 8:1-Sieg des FC Bad Dürrheim gegen den FCB ist von der Streichung betroffen, womit die Dürrheimer nun auf 30 Punkte und ein Torverhältnis von + 7 kämen.

Positiv ist die Nachricht vom bevorstehenden Aus des langjährigen Verbandsligisten vom Kaiserstuhl primär für die zwei Mannschaften, die gegen Bötzingen Punkte abgegeben haben: Solvay Freiburg, das 0:2 gegen den FCB unterlag, sowie der SV Endingen, der 2:2 gegen Bötzingen spielte, profitieren daher am ehesten von diesem Rückzug.

Derweil wurde bekannt, dass mit Cever Atar ein Ex-Nullachter zurückkehrt. Atar war zuletzt beim FC Neustadt aktiv. Er ist bei den Nullachtern allerdings primär für die Landesligamannschaft vorgesehen.