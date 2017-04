Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen vs FC Bad Dürrheim: "1000 Zuschauer wären schön"

Am Samstag steigt ab 15.30 Uhr das Verbandsliga-Derby zwischen dem FC 08 Villingen und dem FC Bad Dürrheim. Die sportlichen Leiter der beiden Rivalen, Martin Braun (FC 08) und Alexander Thumer (Bad Dürrheim) freuen sich auf das Spiel.

Welche Erinnerungen haben Sie an das 1:1 im Hinspiel am 3. Oktober 2016?

Braun: Es war für den FC 08 Villingen das erwartet schwierige Spiel mit einem wahrscheinlich leistungsgerechten Unentschieden.

Thumer: Es war für den FC Bad Dürrheim ein riesen Highlight und ein einmaliges Erlebnis. Wir hatten noch nie zuvor 1500 Zuschauer. Wenn ich die Saison einmal Revue passieren lasse, steht diese Partie sicher an erster Stelle.

Beide Teams sind auf dem besten Weg, ihre Saisonziele zu erreichen. Villingen den Wiederaufstieg in die Oberliga und Bad Dürrheim den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Gibt es dennoch einen Favoriten für das Derby?

Braun: Wenn der Tabellenführer auf eigenem Platz spielt und dazu eine Heimbilanz mit 37 von 39 möglichen Punkten aufweist, sind wir natürlich Favorit. Dennoch rechne ich mit einem schwierigen Spiel.

Thumer: Über die Favoritenrolle müssen wir nicht reden. Und wenn die Villinger ehrlich sind, sehen Sie es genauso. Wir haben nicht mehr die personellen Möglichkeiten wie damals im Oktober. Es wäre schon ein mittleres Wunder, würden wir in Villingen punkten.

Wie würden Sie das Verhältnis zwischen beiden Vereinen charakterisieren?

Braun: Sehr ordentlich. Ich respektiere und schätze die Arbeit von Bad Dürrheims Vorsitzenden Albrecht Schlenker und Alexander Thumer sowie die Arbeit von Trainer Reiner Scheu.

Thumer: Es herrscht eine gesunde Konkurrenz, wobei wir uns nicht mit dem FC 08 vergleichen. Villingen ist klar die Nummer eins in der Region und hat andere Zielsetzungen als wir. Für uns ist jede Saison in der Verbandsliga ein Erfolg. Villingen wird sich auf Dauer wieder höherklassiger positionieren.

Wie groß ist die Rivalität zwischen den beiden Top-Teams im Kreis?

Braun: Es herrscht eine vernünftige Rivalität. Es gab in den vergangenen Jahren nicht so viele Derbys zwischen beiden Mannschaften. Ich hoffe, wir werden uns auch in den kommenden Jahren, zumindest in der Verbandsliga, nicht wieder zu einem Punktspiel treffen.

Thumer: Normal. Wir kennen uns. Ich habe vor Jahren Jago Maric als Spieler zum FC 08 geholt und Reiner Scheu hat jahrelang erfolgreich beim FC 08 gespielt und trainiert. Andererseits haben wir Fußballer im Team, die schon in Villingen gespielt haben. Ich bin mit Nullacht-Geschäftsführer Gaetano Cristilli befreundet und es gibt weitere Freundschaften. Diese werden am Samstag 90 Minuten ruhen, dann aber auch gleich wieder aktiviert.

Hat der FC 08 Villingen die besseren Möglichkeiten für langfristigen Erfolg?

Braun: Ich würde die Frage umstellen. Es gibt in Südbaden nicht viele Fußballvereine, die die Fähigkeiten haben, sich in der Oberliga zu etablieren. Wir haben den Anspruch. In Bad Dürrheim wäre sicher noch vieles nötig, um an die Oberliga zu denken.

Thumer: Eindeutig ja. Villingen hat beim Ambiente, dem Stadion und den Sponsoren klare Vorteile. Für mich war der Abstieg des FC 08 ein einmaliger Ausrutscher. Der FC 08 gehört mit seinen Möglichkeiten nicht in die Verbandsliga.

Welche Spieler der gegnerischen Mannschaft wären für das eigene Team interessant?

Braun: Ein Spieler hat bei Bad Dürrheim eine sehr gute Entwicklung genommen und auch die Qualität für den FC 08. Ich meine Christian Braun.

Thumer: Ich würde sagen: fast alle. Ich habe die Wechselbank der Villinger beim Spiel in Kehl in Erinnerung. Da saßen sieben, acht Akteure, die bei uns alle Stammspieler wären.

Kommt es häufig vor, dass sich beide Mannschaften um denselben Spieler als Neuzugang bemühen?

Braun: Ich glaube, Bad Dürrheim hat sich in der Vergangenheit schon um viele Spieler des FC 08 bemüht. Das ist auch legitim. Grundsätzlich sollte sich ein Spieler immer den höchsten Anforderungen stellen. Es gibt durchaus Spieler, die den FC Bad Dürrheim gegenüber dem FC 08 bevorzugt haben. Ich weiß aber nicht, ob diese Akteure den Willen und die Motivation gehabt hätten, sich bei uns gegen eine größere Konkurrenz in der eigenen Mannschaft durchzusetzen.

Thumer: Natürlich. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wir haben vor der laufenden Saison mit zwei, drei Spielern gesprochen, die dann beim FC 08 unterschrieben haben.

Welche Auswirkungen hat es für Ihre Klubs, dass mit Neustadt nun eine weitere Mannschaft aus dem Schwarzwald in der Verbandsliga spielt?

Braun: Grundsätzlich freue ich mich über jeden Verein aus der Region, der den Sprung in die Verbandsliga schafft. Mit steigender Klasse einiger Mannschaften wird es auch Spieler geben, die für den FC 08 interessant werden. Ich würde mich freuen, wenn Neustadt in der Verbandsliga bleibt.

Thumer: Ich sehe das eher positiv. Es ist schön, mit dem FC Neustadt eine weitere Mannschaft aus der Region in der Liga zu haben.

Mit wie vielen Zuschauern rechnen Sie beim Derby?

Braun: 1000 wären schön. Kommen mehr, würden wir uns freuen.

Thumer: Ich rechne mit mindestens 1000 Besuchern.

Wie geht das Derby am Samstag aus?

Braun: Wir gewinnen mit 2:0.

Thumer: Ich tippe nicht. Ich wünsche mir ein spannendes Spiel, nach dem wir uns alle die Hände geben und in die Augen schauen können.