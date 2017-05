Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen vorzeitig Verbandsliga-Meister

Wiederaufstieg der Nullachter in Oberliga perfekt. Verfolger Freiburger FC spielt lediglich unentschieden

Fußball-Verbandsliga: Der FC 08 Villingen kann bereits die Sektkorken knallen lassen. Der Verbandsliga-Titelgewinn für das Team von Trainer Jago Maric ist perfekt. Ohne selbst zu spielen, wurden die Nullachter am Samstagnachmittag vorzeitig Meister und schafften damit den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Verfolger Freiburger FC spielte beim SV Bühlertal lediglich 2:2-Unentschieden und kann dadurch den FC 08 am letzten Spieltag auch theoretisch nicht mehr einholen. Meistercoach Jago Maric meinte: "Ich freue mich und bin auch erleichtert. Allerdings hatte ich nicht mehr ernsthaft daran gezweifelt, dass wir es schaffen. Wir hatten in dieser Saison viele Verletzte, umso höher ist diese Meisterschaft zu bewerten."

Die Villinger bestreiten am Sonntag, 15 Uhr, bei Solvay Freiburg ihr vorletztes Saisonspiel und können befreit als frischgebackener Meister aufspielen. Der Freiburger FC nimmt als Vizemeister an der Aufstiegsrunde zur Oberliga teil.

Auch eine weitere Mannschaft aus dem Schwarzwald hatte am vorletzten Verbandsliga-Spieltag Grund zum Jubeln. Der FC Neustadt gewann das Heimspiel gegen den SV Endingen und rückte damit dem Klassenerhalt ein Stück näher. Der bereits gesicherte FC Bad Dürrheim gewann sein Heimspiel gegen den FC Denzlingen mit 4:3.