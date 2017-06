Regionalsport_Schwarzwald FC 08 Villingen verpflichtet zwei Spanier

Früherer U 19-Europameister Pablo Gil und Cristian Gilés Sanchez wechseln zum Oberligisten.

Fußball, Oberliga: (kat/pm) Der FC 08 Villingen verpflichtete zwei spanische Spieler für die kommende Oberliga-Saison. Pablo Gil und Cristian Sanchez Giles unterschrieben bei den Nullachtern. "Wir werden diese Tage die Dokumente beim Verband einreichen und gehen davon aus, dass wir die Freigabe zeitnah erhalten werden“, teilte FC 08-Geschäftsführer Cristilli Gaetano mit.

Der 28-jährige Pablo Gil ist im defensiven Bereich vielseitig einsetzbar und war in der abgelaufenen Saison Stammspieler bei Internacional de Madrid CF in der Tercera Division, der vierthöchsten spanischen Liga. 2007 wurde er mit der spanischen U 19-Nationalmannschaft, gemeinsam mit Javier Martinez vom FC Bayern München, Europameister. Gil spielte zwei Jahre für Albacete Balompie in der zweiten spanischen Liga (Segunda A). Von 2010 bis 2012 war er bei der B-Elf von Real Madrid B, bevor der 28-Jährige zu Sparta Prag wechselte. Nach seiner Rückkehr nach Spanien spielte Pablo Gil bei verschiedenen Vereinen der Segunda B, der dritthöchsten Spielklasse Spaniens, bevor er 2016 zu Internacional de Madrid CF wechselte.

FC 08-Trainer Jago Maric meinte zur der Verpflichtung des 28-Jährigen: “Wir haben diverse Videos von Pablo gesehen und ihn zum Probetraining eingeladen. Dort bestätigte er unsere Eindrücke. Wir hoffen, dass er uns mit seinem großen Potenzial sehr schnell weiterhelfen kann“.

Auch der 24-jährige Cristian Sanchez Giles spielt aktuell in der vierthöchsten spanischen Liga. Allerdings hat er mit seinem Verein Pena Sport FC noch die Chance, über die Relegation aufzusteigen. Giles ist ein sehr torgefährlicher Stürmer. Er konnte in der Saison 2016/17 aufgrund einer Verletzung nur 14 Spiele bestreiten, erzielte dabei aber immerhin elf Treffer. FC 08-Sportvorstand Martin Braun sagt zu der Verpflichtung des Angreifers: “Neben verschiedenen Videos habe ich mir auch die ersten zwei Aufstiegsspiele von Pena Sport gegen Las Palmas II live im Internet angesehen. Christian machte einen sehr guten Eindruck“.

Auch Villingens Präsident Leo Grimm freut sich über die Verpflichtung der beiden Spanier: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihnen die gewünschten Verstärkungen gefunden haben."