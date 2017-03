FC 08 Villingen verpasst Sprung an die Spitze

Nullachter spielen in Kehl 1:1-Unentschieden. Nedzad Plavci verwandelt und verschießt Elfmeter

Fußball-Verbandsliga: Kehler FV – FC 08 Villingen 1:1 (0:0). (uk) Obwohl der Kehler FV nach einer gelb-roten Karte 20 Minuten in Unterzahl spielte, verhinderten die Grenzstädter mit einem 1:1 den Sprung des FC 08 Villingen an die Tabellenspitze der Verbandsliga Südbaden. Den Villinger Führungstreffer von Nedzad Plavci (50.) glich Nicolas Rios fünf Minuten später aus. Außerdem scheiterte Plvaci mit einem Handelfmeter an KFV-Torwart Florian Streif.

Kehls Trainer Alexander Hassenstein schickte das allerletzte Aufgebot in die Partie gegen den Aufstiegsfavoriten Villingen. Den Unterschied der Auswechselbänke sah man in der zweiten Halbzeit, als sich bei Villingen acht Spieler hinter dem Tor aufwärmten und bei Kehl drei A-Jugendliche, die in den Schlussminuten noch eingewechselt wurden. Dennoch hatte sich der KFV den Punktgewinn verdient, auch wenn Ali Günes nach einem Freistoß von Stjepan Geng in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den Siegtreffer für Villingen auf dem Kopf hatte. Doch Kehls Torwart Florian Streif ließ sich nicht überwinden. Er war neben der geschlossenen Mannschaftsleistung mit ein Garant für das Unentschieden.

In den ersten 20 Minuten bestimmten die Nullachter trotz Gegenwind die Partie. Sie schnürte den Gastgeber in dessen Hälfte ein, erspielten sich aber nur eine gute Torchance. Teyfik Ceylan verfehlte freistehend nach Flanke von Benedikt Haibt nur knapp das Tor (9.). Mitte der ersten Halbzeit befreite sich Kehl aus der Umklammerung. Kevin Sax hatte jeweils nach Zuspiel von Benjamin Göhringer innerhalb von zwei Minuten im Villingen Strafraum freie Schussbahn, zielte aber beide Male über die Latte (32. und 34.).

Nach dem torlosen Unentschieden zur Pause spielte Villingen in der zweiten Halbzeit mit Rückenwind. Die erste Strafraumaktion der Gäste führte zu einem Elfmeter, als Stefan Laifer zuerst am Trikot von Nedzad Plavci zerrte und ihn danach im Strafraum von der Seite zu Fall brachte. Der FC 08-Torjäger schoss selbst und traf sicher zum 1:0 (50.). Kehl hielt nach dem Rückstand dagegen und erarbeitete sich einige Eckbälle, die David Assenmacher immer gefährlich vors Tor brachte. Einen davon hätte Villingens Mittelfeldspieler Stjepan Geng fast ins eigene Tor befördert. Die darauffolgende Ecke von der linken Abwehrseite köpfte Nicolas Rios zum 1:1-Ausgleich ins Netz (65.).

Sieben Minuten später wehrte der Kehler Stefan Laifer aus 14 Meter einen Schuss mit den Händen vor dem Körper ab. Die doppelte Bestrafung folgte mit der zweiten gelben Karte und dem Platzverweis sowie einem weiteren Elfmeter für die Gäste. Doch Florian Streif lenkte den Strafstoß von Nedzad Plavci zur Ecke. Kehl hatte nach einer Kombination zwischen Kevin Sax und Arthur Charlety mit anschließendem Kopfball von David Halsinger sogar die Chance zum Siegtreffer (83.). Aber auch die Villinger hatten in der Nachspielzeit noch die große Chance, alle drei Punkte mitnzunehmen. Tore: 0:1 Plavci (50.), 1:1 Rios (55.). Gelb-rot: Laifer (72.). Bes. Vork.: Florian Streif hält gegen Nedzad Plavci einen Handelfmeter. ZS: 320. SR : Tobias Bartschat (Untermünstertal).

FC 08 Villingen: Mendes Cavalcanti; Ovuka, Ceylan (65. Weißhaar), Haibt, Plavci, Wehrle, Geng, Serpa, Niedermann, Cristilli (69. Günes), Wagner (81. Ketterer).

Stimmen zum Spiel

Alexander Hassenstein (Kehler FV): „Das Unentschieden war mehr als verdient. Einer hat für den anderen gekämpft und nach dem Platzverweis hat man die Unterzahl überhaupt nicht bemerkt.“

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Die Bedingungen waren nicht optimal, aber es war auch keine gute Leistung von uns. Wir haben zu sehr versucht, mit langen Bällen die Kehler Abwehr auszuhebeln.

Martin Braun, Sportlicher Leiter des FC 08: "Es war kein gutes Spiel. Aber wir wussten bereits im Vorfeld, dass Kehl eine starke Mannschaft hat. Mit dem Punkt können wir gut leben, zumal Denzlingen gegen Pfullendorf auch nur Unentschieden gespielt hat."