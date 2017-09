Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen verpasst Sieg nur haarscharf

Nullachter spielten beim FSV 08 Bissingen 1:1. Schwarzwälder überzeugen auch beim Favoriten

Fußball-Oberliga: FSV 08 Bissingen – FC 08 Villingen 1:1 (1:0). (mp) Der FC 08 Villingen bleibt die Überraschung in der Fußball-Oberliga. Beim Meisterschaftsanwärter FSV Bissingen holte der Aufsteiger ein verdientes 1:1 und behauptet sich als Tabellendritter weiterhin in der Spitzengruppe.

Die Villinger begannen auf dem Kunstrasenplatz in Bissingen vor 350 Zuschauern mit der gleichen Aufstellung wie eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Freiberg, das mit 2:1 gewonnen wurde. Die Gastgeber versuchten vom Anpfiff weg, das Spiel in die Hand zu nehmen, aber die Defensive der Gäste ließ sich am Anfang nicht überrumpeln und stand sehr kompakt. Bissingens Mittelfeldspieler Marius Kunde hatte nach knapp 20 Minuten eine Torchance und kurz darauf war es Peter Wiens, dessen Distanzschuss die Querlatte des Gästetores streifte.

Gegen Ende der ersten Halbzeit kamen die Nullachter besser in die Partie. Nedzad Plavci hatte zwei gute Torchancen, scheiterte aber einmal an FSV-Torhüter Sven Burkhardt und zog kurz darauf den Ball knapp am gegnerischen Tor vorbei. Dafür gelang den Platzherren der Führungstreffer. Bissingens Routinier Mario di Baccari zog einen Freistoß aus rund 20 Metern über die gegnerische Abwehrmauer und Nullacht-Keeper Christian Mendes war geschlagen. 1:0 für Bissingen in der 42. Spielminute. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Nach der Pause übernahm der Liganeuling aus dem Schwarzwald mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. In der 54. Spielminute zog Teyfik Ceylan auf und davon, drang von der Außenposition nach innen, zog kraftvoll ab und der Ball landete platziert zum 1:1-Ausgleich (54.) in der langen Ecke. Villingen wurde nun immer stärker, Bissingen dagegen tauchte in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr vor dem gegnerischen Tor auf. Die Nullachter wollten sich mit dem einen Punkt nicht begnügen und versuchten weiterhin Druck aufzubauen.

In der Schlussphase brachte FC 08-Trainer Jago Maric noch den leicht angeschlagenen Tobias Weißhaar für Cristian Giles in der Hoffnung, dass der Mittelfeldspieler den entscheidenden Unterschied zum Sieg ausmachen konnte. In der Schlussminute hatte der Aufsteiger tatsächlich die große Chance auf drei Punkte, als Plavci durch war, aber der Heber des Nullacht-Torjägers knapp neben dem Tor landete. So blieb es beim 1:1-Unentschieden.

„Wir haben auch in diesem Auswärtsspiel eine starke Leistung gezeigt. Unser Punkt war hochverdient. In der zweiten Halbzeit hatten wir deutlich mehr vom Spiel und waren näher am Siegtreffer als Bissingen“, kommentierte Villingens Trainer Jago Maric die Begegnung. Tore: 1:0 Mario di Baccari (42.), 1:1 Teyfik Ceylan (54.). Zuschauer: 350. Schiedsrichter: Fatih Kerem Icli (Tauberbischofsheim)

FC 08 Villingen: Mendes, Stark, Ovuka, Bruno, Niedermann, Wehrle, Geng, Ceylan, Plavci, Giles (80. Weißhaar), Kaminski.