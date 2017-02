FC 08 Villingen trifft sieben auf einen Streich

Nullachter gewinnen in Radolfzell mit 7:1 Toren

Fußball: FC Radolfzell – FC 08 Villingen 1:7 (1:3). (mp) Im letzten Testspiel vor dem ersten Punktspiel am kommenden Samstag gegen den SC Pfullendorf kamen die Nullachter am Bodensee beim südbadischen Landesliga-Tabellenführer FC Radolfzell zu einem klaren 7:1-Sieg.

Stjepan Geng brachte mit einem Doppelpack (16. und 18.) die Nullachter mit 2:0 in Führung. Nach rund einer halben Stunde verkürzte Radolfzell durch Niklas Aichem auf 1:2. Aber die Mannschaft von Nullacht-Trainer Jago Maric hatte die passende Antwort und erhöhte durch Timo Wagner (38.) zum 3:1-Halbzeitstand.

Nach der Pause wechselten beide Mannschaften kräftig durch. Die Nullachter, die auf Innenverteidiger Dragan Ovuka (beruflich verhindert) verzichten mussten, hatten die Partie aber weiterhin klar im Griff und spätestens nach dem 4:1 durch Turan Sahin (65.) war die Partie gelaufen. Routinier Ali Günes erhöhte in der 75. Spielminute auf 5:1. Drei Minuten später machte Kapitän Benedikt Haibt das halbe Dutzend voll und zwei Minuten vor Spielende sorgte Frederick Bruno für den 7:1-Endstand.

„Trotz des klaren Sieges war ich nicht rundum zufrieden. Wir haben nicht so gut gegen den Ball gearbeitet und es fehlte auch die notwendige Aggressivität. Wir haben aber jetzt noch ein paar Trainingseinheiten. Wenn diese nach Plan laufen, gehen wir nach einer guten Vorbereitung mit einem positiven Gefühl in das erste Punktspiel am kommenden Samstag gegen Pfullendorf“, sagte Nullacht-Trainer Jago Maric.

Obwohl der FC 08 am Wochenende nicht um Punkte kämpfte, durften sich die Villinger als Gewinner des Spieltags fühlen. Immerhin unterlag der Freiburger FC, schärfster Rivale im Kampf um die Meisterschaft, beim Tabellenvorletzten FC Waldkirch mit 1:2 Toren.