FC 08 Villingen startet in Vorbereitung

Erste Trainingseinheiten beim Verbandsligisten. Noch knapp fünf Wochen bis zum ersten Punktspiel 2017

Fußball-Verbandsliga: (kat/mp) Der FC 08 Villingen ist in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte gestartet. Knapp fünf Wochen bleibt Trainer Jago Maric Zeit, um seine Spieler fürs erste Pflichtspiel fit zu machen. Am Samstag, 25. Februar, wollen die Nullachter im Heimspiel gegen den SC Pfullendorf einen weiteren Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg machen.

Viermal wöchentlich wird bei den Villinger Kickern in der Vorbereitung der Schweiß fließen. „Wir haben eine gute erste Saisonhälfte gespielt. Aber wir müssen noch besser werden, um den Aufstieg zu schaffen“, sagt Maric. Derzeit stehen die Nullachter in der Verbandsliga hinter dem Freiburger FC und dem FC Denzlingen auf dem dritten Platz. Allerdings hat der FC 08 ein Spiel weniger als die beiden anderen Mannschaften.

Trainingseinheiten auf dem Platz sind durch die Schneefälle aktuell für das Maric-Team nicht möglich. Nach der ersten Einheit am Montag im Villinger Fitness-Studio „G 1“ wurde die Trainingsgruppe am gestrigen Dienstagabend aufgeteilt. Ein Großteil des Verbandsliga-Kaders ging in die Soccerhalle nach Königsfeld. Der Rest trainierte erneut im Fitness-Studio.

Fast alle Spieler des Verbands- und Landesligakaders der Nullachter nahmen an den ersten Einheiten teil. Auch Gianluca Serpa ist nach überstandenem Außenbandriss im linken Knie wieder dabei. Sogar die beiden Langzeitverletzten Manuel Stark und Gian-Luca Reho konnten mittrainieren, allerdings noch nicht mit vollem Einsatz. Lediglich Damian Kaminski (Kreuzbandriss) sowie die erkrankten Tobias Weißhaar und Turan Sahin müssen noch pausieren. Ali Günes, der über ein halbes Jahr aufgrund eines Achillessehnenrisses ausfiel, will in der Vorbereitung wieder einsteigen. Bei dem mittlerweile 39-jährigen Ex-Profi bleibt abzuwarten, ob es der Routinier noch einmal schafft.

Im Kader des Verbandsligisten hat sich personell nichts verändert. Vom Landesligakader wechselte Nailton Heringer zum Bezirksliga-Spitzenreiter SV Obereschach. Cever Atar, der zuletzt beim FC Neustadt spielte, kehrt von den Neustädtern zur U23 der Nullachter zurück.

Für das kommende Wochenende ist das erste Vorbereitungsspiel gegen die TSG Balingen geplant. Ob und insbesondere wo gespielt werden kann, ist noch fraglich. Gut möglich, dass sich beide Mannschaften kurzfristig für einen Ort im Bodenseeraum entscheiden.

Derzeit fühlen sich die Nullachter allerdings auch in der Halle sehr wohl. Bei sechs Hallenturnieren wurden sie fünfmal Turniersieger – in Singen, Balingen, Radolfzell, Tuttlingen und Bad Dürrheim. Lediglich beim Turnier in Albstadt schieden die Villinger im Viertelfinale vorzeitig aus.

Die Villinger Testspiele

TSG Balingen (Samstag, 21. Januar)

FC St. Gallen U 21 (Dienstag, 24. Jan.)

SV Oberachern (Sonntag, 29. Januar)

Grasshoppers Zürich U 21 (Sa., 4. Feb.)

1. FC Rielasingen-Arlen (Fr., 10. Feb.)

Bahlinger SC (Samstag, 11. Februar),

FC Radolfzell (Samstag, 18. Februar

Alle sieben Vorbereitungsspiele der Villinger sind auswärts.