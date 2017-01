VillingenSchwenningen FC 08 Villingen setzt auf Offensive

Nullachter wollen auch gegen den Oberligisten SV Oberachern mutig nach vorn spielen

Fußball: SV Oberachern – FC 08 Villingen (Sonntag, 14 Uhr, Ortenberg). (sum) Am Sonntag bestreitet das Verbandsliga-Team des FC 08 Villingen sein drittes Testspiel – und zwar auf dem Sportplatz von Ortenberg im Ortenaukreis. Gegner ist nach der TSG Balingen zum zweiten Mal ein Oberligist, nämlich der letztjährige Pokalfinal-Gegner SV Oberachern. Nach dem 4:2-Sieg am Dienstag gegen den St. Galler Nachwuchs hofft Nullacht-Trainer Jago Maric, dass sein Team sich in der Offensive abermals durchschlagskräftig präsentiert. Insbesondere Nedzad Plavci zeigte mit gleich drei Treffern seine Qualitäten. „Wir haben es nicht schlecht gemacht, zumal St. Gallen schon zwei Wochen länger im Training ist“, so Maric.

Apropos Vorbereitungstraining: Die Bedingungen sind derzeit für die Nullachter ziemlich mäßig, weshalb sie zwischen Sportstudio und Soccerhalle pendeln. An ein Training auf dem vereisten Platz ist nicht zu denken. Maric: „Umso schöner, dass wir am Sonntag gegen Oberachern spielen können, wofür ich dem dortigen Trainer Thomas Leberer für seine Organisation sehr dankbar bin.“ Das Spiel werde sicher ein guter Test. „Wir wollen schauen, ob wir im Vergleich zur Partie in Balingen wieder ein Stückchen weiter gekommen sind.“

Nicht mit von der Partie sind auf Villinger Seite die erkrankten Turan Sahin und Mario Ketterer. Routinier Ali Günes absolviert derweil die ein oder andere Trainingseinheit mit. Maric: „Er ist alt genug und kann selbst entscheiden, wie fit er sich fühlt. Wenn er sein okay gibt, ist er immer eine Option.“

Für den SV Oberachern, der im hinteren Mittelfeld (13.) der Oberliga-Tabelle zu finden ist, stellt die Partie das zweite Spiel binnen 24 Stunden dar. Am Nachmittag zuvor treten die Ortenauer beim Regionalligisten FC Nöttingen an. Das riecht nach einem Härtetest.