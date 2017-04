Villingen-Schwenningen FC 08 Villingen schlägt FC Bad Dürrheim mit 3:1 Toren

1500 Zuschauer sehen im Friedengrund ein hart umkämpftes Verbandsliga-Derby.

Trainerstimmen:

: FC 08 Villingen – FC Bad Dürrheim 3:1 (1:1)Ein hartes Stück Arbeit und ein letztlich verdienter Sieg für den Tabellenführer: Auf diesen Nenner lässt sich das Verbandsliga-Derby zwischen Villingen und Bad Dürrheim bringen. 1500 Besucher sahen eine umkämpfte Partie im Friedengrund. Alle Tore der Nullachter fielen nach Standards.Die Partie war noch keine Viertelstunde alt, da hatten die Zuschauer bereits zwei Treffer gesehen. Stjepan Geng schoss die Nullachter in Minute sieben mit einem direkt verwandelten Freistoß mit 1:0 in Führung. Doch die Bad Dürrheimer antworteten prompt, denn nur fünf Minuten später fiel der Ausgleich. Nach einem Eckball von Berg bedrängte Felix Schaplewski den Villinger Frederick Bruno derart, dass dieser den Ball über die eigene Torlinie drückte und ein Eigentor fabrizierte.Nach dem Halbzeitpfiff begannen die Nullachter offensiv und gingen in Minute 51 mit 2:1 in Führung. Nach einem Freistoß von Geng wuchtete Dragan Ovuka die Kugel mit dem Kopf ins Bad Dürrheimer Netz. Nun waren die Gastgeber klar überlegen, schafften es jedoch nicht, den Sack frühzeitig zuzumachen. Erst in der 89. Minute sorgte Nedzad Plavci mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung. Nach einem Eckball von Turan Sahin traf der Villinger Torjäger aus kurzer Distanz.Allerdings mussten die Nullachter ihren Sieg teuer bezahlen. Bereits in Minute 40 musste Danilo Cristilli mit einer schweren Knieverletzung vom Platz. Vermutlich erlitt er einen Kreuzbandriss. Schiedsrichter Satriano zückte insgesamt achtmal die gelbe Karte, fünfmal gegen Bad Dürrheim und dreimal gegen Villinger Spieler. Da der Freiburger FC den FC Denzlingen mit 2:0 besiegte, hat Spitzenreiter Villingen weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger.(FC 08 Villingen): „Wir haben diesmal nicht unseren besten Fußball gespielt. Vor allem in der ersten Halbzeit hat uns die Ruhe gefehlt. Insgesamt war es keine Glanzleistung, aber ich bin zufrieden. Es ist schön, dass wir die Tore durch Standards erzielt haben.“(FC Bad Dürrheim): „Die erste Halbzeit haben wir gut überstanden. Nach der Villinger 2:1-Führung waren wir nicht mehr in der Lage, zu reagieren. Insgesamt haben wir uns ganz gut verkauft.“: 1:0 (7.) Geng, 1:1 (12.) Bruno (Eigentor), 2:1 (51.) Ovuka, 3:1 (89.) Plavci.: Satriano (Zell im Wiesental).: 1500