FC 08 Villingen räumt kräftig ab

Schwarzwälder Hallen-Endturniere der Junioren. Nullachter gewinnen alle fünf Altersklassen

Jugendfußball: (ms/rom) Mehr geht nicht: Der FC 08 Villingen gewann bei den Jungs alle fünf Schwarzwälder Futsal-Titel. Die Turnierleiter Albert Reiner (Schonach) und Andreas Bader (Bräunlingen) hatten am Samstag und Sonntag bei den Endrundenturnieren einiges zu tun. Beide blickten positiv auf die zwei Tage zurück. Reiner meinte: „Mit den Spielen sind wir sehr zufrieden. Es waren viele harte und spannende Partien dabei. Auch die Zuschauerzahl war sehr gut.“ Armin Bader sprach von einem „sehr guten Niveau bei den jeweiligen Altersklassen.“ Zudem sei auch in Bräunlingen der Zuschauerzuspruch erfreulich gut gewesen.

A-Junioren

Der Hallen-Futsaltitel bei den A-Junioren ging an den Favoriten aus Villingen. Im Endspiel bezwang das Nullacht-Team von Trainer Marcel Yahyaijan die SG Hochemmingen mit 3:0. Das Spiel um Platz drei zwischen der SG Niedereschach und der SG Bonndorf ging mit 2:0 an die Niedereschacher. In der Partie um Platz fünf hatte der SV Hinterzarten gegen die SG Schonach mit 2:1 die Nase vorn.

Im Halbfinale setzten sich die Nullachter zuvor mit 1:0 gegen Niedereschach durch. Im zweiten Halbfinale behielt die SG Hochemmingen gegen die SG Bonndorf mit 3:0 die Oberhand.

B-Junioren

Bei den B-Junioren hatten die Nullachter ebenfalls die Nase vorne. In einem packenden Endspiel setzten sie sich gegen die SG Weiler nach Siebenmeter-Schießen durch. Dabei sah es bis drei Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit nach einem Triumph für die SG Weiler aus, doch Villingen köpfte mit einem sehenswerten Treffer zum 3:3-Ausgleich und erzwang somit das Siebenmeter-Schießen. Die DJK Villingen holte sich mit einem 3:0-Sieg gegen den FV Tennenbronn den dritten Rang. Auf den Plätzen fünf und sechs landeten die SG Hölzlebruck und der TuS Bonndorf.

Während sich die Nullachter im Halbfinale mit 2:0 gegen Tennenbronn durchsetzten, wurde das zweite Halbfinale zwischen der SG Weiler und der DJK Villingen erst im Siebenmeter-Schießen entschieden. Hier setzte sich Weiler knapp durch.

C-Junioren

Wenig überraschend sicherte sich der FC 08 Villingen auch den Hallentitel bei der C-Jugend. „Ich bin sehr zufrieden. Die Mannschaftsleistung war sehr gut und gerade im Finale waren wir sehr dominant“, lobte FC 08-Trainer Haris Redzepagic seine Jungs nach dem Turniersieg. Nach einem knappen 1:0 gegen die DJK Donaueschingen und einem klaren 5:1 im Stadtduell gegen den VfB Villingen in der Gruppenphase setzten sich die Nullachter auch im Halbfinale gegen den FC Bad Dürrheim mit 4:0 durch. Im Finale wartete die SG Oberbaldingen, die sich ihre Endspielteilnahme durch souveräne Siege gegen Bad Dürrheim (1:0), die SG Neukirch (2:0) und die DJK Donaueschingen (2:1) verdiente. Doch auch gegen Oberbaldingen zeigten die Nullachter ihre Klasse und siegten klar mit 3:0. Auf Platz Drei landete die DJK Donaueschingen nach einem 5:4-Sieg im Sechsmeterschießen im kleinen Finale gegen den FC Bad Dürrheim. Im Spiel um Platz fünf gewann der VfB Villingen gegen die SG Neukirch mit 2:0.

D-Junioren

Alles in allem verdient sicherte sich der FC 08 Villingen die Bezirksmeisterschaft der D-Junioren. Nach einem mühsamen 0:0 zum Auftakt der Gruppe 2 gegen die SG Löffingen kamen die Nullachter immer besser ins Rollen. Auf einen 2:1-Sieg gegen die SG Feldberg folgte erneut Löffingen im Halbfinale, in dem sich Villingen 1:0 durchsetzte. Im Finale kam es zu einer bekannten Konstellation: die SG Feldberg bezwang zuvor in der Zwischenrunde den SV Hölzlebruck mit 2:1 und zog durch ein 10:9 (2:2) im Sechsmeterschießen gegen die SG Tannheim ins Finale.

Im Endspiel wurden die spielerischen Vorteile der Nullachter deutlich. Villingen gewann mit 2:0. Im Spiel um Platz drei besiegte die SG Löffingen die SG Ewattingen mit 5:1. Platz fünf erreichte die SG Tannheim nach dem 2:0-Sieg im Platzierungsspiel gegen den SV Hölzlebruck.

E-Junioren

Auch bei den E-Junioren ist der FC 08 Villingen neuer Hallenbezirksmeister. In einem spannenden Endspiel gelang den jungen Nullachtern 15 Sekunden vor Schluss im Stadtderby gegen die DJK Villingen der glückliche Siegtreffer zum 1:0. Alle anderen Platzierungsspiele mussten nach Gleichstand nach der regulären Spielzeit im Sechsmeter-Schießen ermittelt werden. Auf den dritten Platz kam der FC Dauchingen nach einem 2:0 gegen den SSC Donaueschingen im kleinen Finale. Rang fünf belegte der FV Tennenbronn durch den 2:0-Sieg im Platzierungsspiel gegen den SV TuS Immendingen mit 2:0.

Im Halbfinale setzten sich die beiden Villinger Teams deutlich durch. Der FC 08 gewann gegen den SSC Donaueschingen mit 5:0. Die DJK bezwang Dauchingen deutlich mit 3:0.

Vier der fünf siegreichen FC 08-Nachwuchsteams vertreten nun den Bezirk Schwarzwald am kommenden Wochenende bei den südbadischen Meisterschaften. Die A-Junioren und B-Junioren spielen am Samstag in Gaggenau, die C-Junioren sind am Sonntag in Freiburg. Das Finalturnier der D-Jugend (VR-Talentiade) findet am Samstag ab 14.15 Uhr in Bräunlingen statt. Bei den E-Junioren gibt es auf südbadischer Ebene kein Finalturnier.

