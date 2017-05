Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen nach 4:0-Sieg gegen Linx: Mario Ketterer macht Trainer Maric nass

Große Meisterfete und Verabschiedungen beim Saisonfinale der Nullachter

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV Linx 4:0 (2:0). Auch zum Saisonabschluss gab sich der FC 08 Villinen im eigenen Stadion keine Blöße und siegte in einem wahren Festival an Torchancen verdient. Dabei gab Trainer Jago Maric auch jenen Akteuren eine Chance, die den Verein verlassen.

Die Nullachter starteten gewohnt torhungrig: Nedzad Plavci spielte auf Stjepan Geng, der nach acht Minuten souverän zur Führung einschob. Es folgte ein gefährlicher Kopfball des erstmals wieder von Beginn an spielenden Damian Kaminski (10.), der auch eine Viertelstunde später mit einem Schlenzer SVL-Torhüter Norman Riedinger zu einer Glanzparade zwang. Aber auch der sich keineswegs versteckende Gast hatte seine Möglichkeiten, doch der toll reagierende FC 08-Torhüter Daniel Miletic machte in seinem Abschiedsspiel alle Chancen zunichte. Der nächste Treffer fiel in Minute 44 für die Villinger: Turan Sahin trat einen Freistoß aus 18 Metern in die rechte Ecke und durfte in seiner letzten Partie das 2:0 bejubeln.

„Jeder darf einmal“ hieß es nach 55 Minuten. Erst Benedikt Haibt, dann Nedzad Plavci, doch das Tor zum 3:0 konnte sich schließlich Damian Kaminski gut schreiben, der somit seinen Comeback-Treffer nach dem Kreuzbandriss feierte. Nun folgten hochkarätige Chancen im Minutentakt: Zweimal Haibt, Plavci, der eingewechselte Ali Sari – keiner brachte den Ball ins Netz. Das schaffte erst wieder Defensivspieler Daniel Niedermann zwei Minuten vor Schluss aus kurzer Distanz zum 4:0-Endstand. Die Feierlichkeiten waren somit eröffnet.

Trainerstimmen: Jago Maric (FC 08): „Wieder einmal ein Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben auch gegen Linx wieder eine gute Leistung gezeigt, obwohl es um nichts mehr ging. Die kommende Saison wird schwieriger.“ Sascha Reiss (SV Linx): „Glückwünsche an den FC 08, der ein hochverdienter Meister ist und auch gegen uns souverän gesiegt hat. Wir hätten aber mindestens ein Ehrentor verdient gehabt.“

Conferencier: Die Meister-Feierlichkeiten hatten bereits vor der Partie begonnen. Die scheidenden Spieler Turan Sahin, Ali Sari und Daniel Miletic wurden verabschiedet, wobei Oberbürgermeister Rupert Kubon die Rolle des Conferenciers übernahm und Miletic für seine insgesamt etwa 1.000 Spiele (!) im Trikot des FC 08 innerhalb von 30 Jahren ehrte. Der 38-Jährige sei der „Fels in der Brandung“ gewesen, so der OB. Während der 90 Minuten setzte Miletic mit seiner Leistung hinter diesen Ausspruch ein dickes Ausrufezeichen und zeigte, dass er nach wie vor in Top-Form ist. Sein Herz für den FC 08 unterstrich derweil Kubon durch eine private Spende an den Verein.

After-Show-Party: Der Schlusspfiff war der Auftakt zu wilden Verfolgungsjagden im Zeichen der Feierlichkeiten: So hetzte Mario Ketterer mit einem riesigen Wassereimer hinter seinem Trainer her. Jago Maric flüchtete sich schließlich zu den Fans, was ihn ebenso wenig vor einer Dusche bewahrte wie die anderen Verantwortlichen.

Große Erleichterung: Ein FC 08-Spieler war nach dem Schlusspfiff besonders glücklich: Damian Kaminski, der das erste Tor seit seinem Kreuzbandriss erzielt hatte. „Das tut mir nach dieser langen Zeit so gut“, sagte Kaminski. Nach seinem Treffer hatte er sich das Trikot vom Leib gerissen und erleichtert von sich geschleudert. Die gelbe Karte hierfür sei „die Schönste, die ich je bekommen habe“.

Doppelter Wimpel: Vergangene Woche herrschte allgemeines Erstaunen bei den Nullachtern, als plötzlich Staffelleiter Arno Kiechle vor dem Anpfiff der Partie bei Solvay Freiburg auftauchte und Kapitän Benedikt Haibt den Meisterwimpel in die Hand drückte. Nun erneut eine Wimpelübergabe – und zwar unüblicherweise erst nach dem Spiel. Empfänger war wiederum Haibt, Überbringer war diesmal der Bezirksvorsitzende Kuno Kayan. Also besitzen die Nullachter nun zwei Meisterwimpel? Betreuer Werner Felgenhauer klärt auf: „Nein, wir mussten unseren Wimpel vom vergangenen Sonntag wieder zurückgeben.“

Wiedersehen: Zur Meisterfeier waren auch zahlreiche ehemalige Fußballer des FC 08 gekommen – nicht zuletzt Teile jener Mannschaft, die 2006 den Aufstieg in die Oberliga geschafft hatte. So wurden unter anderem Mario Klotz, Cosimo Nesci, David D’Incau, Mario Maus, Stefan Hohnstein und nicht zuletzt Ex-Trainer Kristijan Djordjevic samt damaligem Assistenten Rosario Vetere im Friedengrund gesichtet. Einig waren sich alle im Lob über die Arbeit von Jago Maric. Der inzwischen in Berlin lebende und spielende Stefan Hohnstein war erfahrungsgemäß um einen weiteren Spruch nicht verlegen: „Zu unserer Zeit war das Niveau aber eindeutig höher.“

Spiel im Überblick

Bildergalerie von der Meisterfeier des FC 08 Villingen: www.suedkurier.de/sportfotos

FC 08 Villingen – SV Linx 4:0 (2:0). Tore: 1:0 (8.) Geng, 2:0 (44.) Sahin, 3:0 (55.) Kaminski, 4:0 (88.) Niedermann. ZS: 700. SR: Thomas Renner (Meßkirch).

FC 08 Villingen: Miletic – Bruno, Ovuka, Niedermann, Ketterer – Sahin (57. Sari), Weißhaar (57. Wehrle), Geng, Kaminski (75. F. Chiurazzi) – Haibt, Plavci (69. Günes)