Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen muss zur SG Dettingen

Erste Hauptrunde im südbadischen Vereinspokal

Fußball, Südbadischer Pokal: (kat) In der Qualifikationsrunde des Südbadischen Pokales sind bis auf die am Freitag abgebrochene Partie SV Obereschach – FC Neustadt (Mittwoch, 18.30 Uhr) alle Partien entschieden. Somit steht auch fest, dass es am kommenden Wochenende in der 1. Hauptrunde sieben Begegnungen mit Schwarzwälder Beteiligung gibt.

Oberliga-Aufsteiger FC 08 Villingen gastiert bei der SG Dettingen-Dingelsdorf, die sich 3:2 nach Verlängerung gegen den FC RW Salem durchsetzte. Der FC Bad Dürrheim muss zum Verbandsliga-Absteiger SC Pfullendorf. Der FC Schonach, Halbfinalist der vergangenen Saison, reist zum SV Denkingen. Der FC Löffingen empfängt Titelverteidiger 1. FC Rielasingen-Arlen.

Zwei Schwarzwälder Duelle gibt es in der 1. Hauptrunde. Dabei erwartet jeweils ein Bezirksligist einen Landesligisten. Der FC Dauchingen empfängt die DJK Donaueschingen und der SV Geisingen den FC Furtwangen. Der Sieger der Nachholpartie SV Obereschach gegen FC Neustadt gastiert beim Landesliga-Aufsteiger FC Überlingen.