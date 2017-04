Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen macht halbes Dutzend voll

Nullachter gewinnen in Stadelhofen klar mit 6:0 Toren

Fußball-Verbandsliga: SV Stadelhofen – FC 08 Villingen 0:6 (0:3). (mp) Mit einem souveränen 6:0-Auswärtssieg in Stadelhofen hat der FC 08 Villingen die Tabellenführung in der Verbandsliga verteidigt und zeigt sich gerüstet im Saisonendspurt.

Mit Teyfik Ceylan (privater Termin), Danilo Cristilli (gesperrt) und Mario Ketterer (beruflich verhindert) musste Nullacht-Trainer Jago Maric auf drei Spieler verzichten. Dafür rückten Timo Wagner, Turan Sahin und Ali Günes in die Startformation. Vor knapp 200 Zuschauern im Mührigwald-Sportpark hatte Gastgeber SV Stadelhofen gleich in der zweiten Minute die Chance zur Führung, aber SVS-Torjäger Valon Salihu (bisher 18 Saisontreffer) scheiterte an Nullacht-Schlussmann Christian Mendes. Danach zeigen sich die Gäste, allen voran Benedikt Haibt, hellwach. Nach einer Flanke von Stjepan Geng köpfte Nullacht-Kapitän Haibt in der vierten Minute zur Gästeführung ein. Zwei Minuten später setzte sich Ali Günes durch und zog das Leder vor das gegnerische Tor. Stadelhofen bekam den Ball nicht weg und erneut war Haibt zur Stelle und erhöhte mit seinem 20. Saisontreffer auf 2:0. Damit waren die Vorgaben der abstiegsbedrohten Gastgeber, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten, schnell über den Haufen geworfen. Der Spitzenreiter hatte die Partie nun fest in der Hand. Die Gastgeber schafften es kaum einmal, die Villinger Abwehr in Verlegenheit zu bringen. In der 36. Minute fiel die Vorentscheidung, als der aufgerückte Daniel Niedermann den Ball aus kurzer Distanz zum 3:0 über die Linie drückte.

Drei Minuten nach der Pause war die Partie endgültig gelaufen. Die Gäste spielten schnell nach vorne. Ali Günes kam in Ballbesitz und der Ex-Profi im Nullacht-Trikot behielt die Übersicht und versenkte das Leder im gegnerischen Torwinkel zum 4:0. Anschließend wechselte Nullacht-Trainer Maric und brachte mit Frederick Bruno und Ali Sari frische Kräfte für die erfahrenen Turan Sahin und Ali Günes und richtete schon den Blick auf die kommenden Wochen. Später kam auch noch Gian-Luca Reho zum ersten Verbandsliga-Einsatz nach seinem überstandenem Kreuzbandriss. Somit dürfte Villingens Trainer für die nächsten Wochen viele Alternativen zur Verfügung haben.

In der Schlussphase setzte der Spitzenreiter noch zwei Ausrufezeichen. Zunächst erhöhte Nedzad Plavci mit seinem 20. Saisontreffer auf 5:0 (80.). Drei Minuten vor Spielende war Daniel Niedermann nach einer Ecke per Kopf zur Stelle und markierte den 6:0-Endstand. „Diesmal war ich sehr zufrieden. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert und die notwendigen Tore gemacht. Nächste Woche kommen mit Ceylan, Ketterer und Cristilli drei weitere Spieler wieder zurück, sodass wir für das Derby gegen Bad Dürrheim gut gerüstet sein sollten“, betonte Jago Maric. Tore: 0:1 und 0:2 beide Benedikt Haibt (4. und 6.), 0:3 Daniel Niedermann (46.), 0:4 Ali Günes (48.), 0:5 Nedzad Plavci (80.), 0:6 Daniel Niedermann (87.). ZS: 200; SR: Luka Gille (Sinzheim).

FC 08 Villingen: Mendes, Serpa (73. Fabio Chiurazzi), Ovuka, Niedermann, Wagner, Geng, Wehrle (64. Reho), Sahin (57. Bruno), Haibt, Plavci, Günes (56. Sari).