Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen lässt in Bühlertal zwei Punkte liegen

Nullachter kommen über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Nur noch zwei Punkte Vorsprung

Fußball-Verbandsliga: SV Bühlertal – FC 08 Villingen 1:1 (0:1). Der FC 08 hat im Aufstiegsrennen in Bühlertal zwei Punkte liegen lassen – und das aufgrund einer größtenteils uninspirierten Vorstellung nicht einmal zu Unrecht. Somit haben die Nullachter fünf Spieltage vor Saisonende auf den in Kehl siegreichen Verfolger Freiburger FC nur noch zwei Zähler Vorsprung.

Mit Ali Günes für Danilo Cristilli (Kreuzbandriss) und weiter ohne den zuletzt grippekranken Daniel Niedermann traf das Team von FC 08-Trainer Jago Maric im pittoresk gelegenen Mittelbergstadion auf einen gut eingestellten Gegner, der zwei Viererketten aufgezogen hatte und die Laufwege der Nullachter zustellte. Trotz einer deutlichen Überlegenheit in Sachen Ballbesitz sprang für die Gäste lange Zeit nur wenig heraus – zu uninspiriert, zu wenig durchschlagskräftig wirkten die Villinger Angriffe.

Dennoch wäre den Villingern nach 20 Minuten beinahe der Führungstreffer gelungen. Einen Freistoß von Stjepan Geng verlängerte Frederick Bruno mit dem Kopf an die Querlatte. Der Nachschuss von Dragan Ovuka wurde kurz vor der Linie von einem Verteidiger geblockt. „Hey – ihr steht alle auf einem Haufen“, rief Trainer Maric nach einer guten halben Stunde seinen Akteuren zu, die sich zwar weiter mühten, aber mit der dicht gestaffelten und körperlich präsenten Bühlertaler Defensive große Mühe hatten.

Bis zur 43. Minute: Nach einer Flanke von Mario Ketterer waren sich Bühlertals Verteidiger Christian Schmidt, der den Ball per Kopf zu klären versuchte, und der ansonsten tadellose Torhüter Daniel Zeitvogel uneinig. Das Leder flog zu Benedikt Haibt, der aus kurzer Distanz zur Nullacht-Führung einköpfte. Aufatmen auf der Villinger Bank zur Pause. Der Abwehrriegel des Gegners war geknackt. Würde es nun einfacher werden?

Mitnichten! Bühlertal überließ den Nullachtern weiter Ballbesitz und setzte auf schnelles, überfallartiges Umschaltspiel. In Minute 68 musste Frederick Bruno nach einem solchen Angriff gegen Moritz Keller klären. Unmittelbar nachdem Haibt mit einem Kopfball über das Tor (73.) die erste Nullacht-Halbchance im zweiten Durchgang verzeichnet hatte, schlug der Ball auf der Gegenseite im Netz ein. Frederick Bruno war weggerutscht und der eben eingewechselte Jonas Knobelspies traf zum Ausgleich, nachdem er auch noch FC 08-Torhüter Christian Mendes ausgespielt hatte (74.).

Auch nach dem 1:1 gelang es den Nullachtern nicht, den finalen Pass unterzubringen. Ein von Torhüter Zeitvogel parierter Schuss von Turan Sahin (79.) war die einzige Ausbeute der letzten Minuten für die Villinger. Die Gäste mussten sogar noch froh sein, dass Bühlertal eine aussichtsreiche Zwei-gegen-Eins-Überzahl schlampig ausspielte (81.). Der Außenseiter hatte sich einen Punkt erkämpft, der FC 08 Villingen dagegen zwei verloren – beides völlig zu Recht.

Tore: 0:1 (43.) Haibt, 1:1 (74.) J. Knobelspies. ZS: 250. Gelbe Karten: Schmidt – Wehrle. SR: Christian Gehring (Biberach).

FC 08 Villingen: Mendes – Serpa (73. M. Chiurazzi), Bruno, Ovuka, Ketterer (85. Sari) – Ceylan, Wehrle, Geng, Haibt – Plavci, Günes (63. Sahin)

Trainerstimmen

Michael Santoro (SV Bühlertal): „Ich bin hochzufrieden, denn die Mannschaft hat gegen den Titelfavoriten taktisch eine Superleistung gezeigt. Wir haben eine starke Defensive und in dieser Saison bereits zwölfmal zu Null gespielt – das hat man auch heute wieder gesehen. Unser Ziel war, einen Punkt zu holen, und das haben wir geschafft. Wenn wir die Konterchancen richtig ausgespielt hätten, wäre sogar noch mehr drin gewesen, aber so ist es leistungsgerecht. Jetzt wollen wir in Pfullendorf nachlegen. “

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Ein bisschen fehlen mir die Worte. Heute hat kein einziger Feldspieler bei uns eine wirklich gute Leistung gebracht. Wir haben über 90 Minuten nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten zu wenig Tempo und haben regelmäßig den falschen Ball gespielt. Außerdem haben wir zu wenig Präsenz gezeigt. Wir haben jetzt noch fünf Endspiele – und jeder Einzelne muss begreifen, um was es geht: Nämlich das abzurufen, was wir können.“ (sum)

"Der letzte Biss hat gefehlt"

Gewohnt bissig und körperlich präsent in den Zweikämpfen: So präsentierte sich FC 08 Villingens defensiver Mittelfeldmann Daniel Wehrle auch in Bühlertal. Auch er war vom 1:1-Unentschieden nicht sonderlich begeistert.

Zwei Punkte verloren – woran lag´s?

An uns. Wir dürfen uns nicht beschweren, denn das war eindeutig zu wenig. Bühlertal stand sehr tief, und wir haben über 90 Minuten kein überzeugendes Rezept gefunden – vor allem offensiv im letzten Drittel.

Die Mannschaft streut immer wieder solche Spiele ein. Mangelt es an der notwendigen Konstanz?

Leider sehe ich das auch so. Es ist klar, dass man nicht alle Partien in einer Saison gewinnt, aber diesmal hat in unserem Team der letzte Biss gefehlt. In den Spitzenspielen überzeugen wir immer, lassen dann aber unnötig Punkte liegen. Irgendwie funktionieren wir besser, wenn in einer Partie besonders viel auf dem Spiel steht. Das ist ungewöhnlich.

Sie selbst haben recht früh in der zweiten Hälfte eine gelbe Karte kassiert. Hat das in Ihrer Spielweise gehemmt?

Das war nicht optimal, aber so etwas passiert eben. Richtig gehemmt war ich dadurch nicht, aber man muss schon noch mehr den Kopf einschalten, ehe man in einen Zweikampf geht.

Jetzt kommt das Derby gegen Neustadt und der FC 08 steht unter Zugzwang.

Stimmt, das wird nicht einfach, zumal die Neustädter sehr motiviert sind. Nach schwachen Spielen haben wir uns aber meist gesteigert. Ich hoffe, dass wir jetzt eine überzeugende Serie von fünf Partien durchziehen.