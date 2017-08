Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen klettert an Oberliga-Tabellenspitze

Nullachter gewinnen auch Heimspiel gegen SV Oberachern. Plavci erzielt Doppelpack

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Oberachern 2:0 (1:0). (mp) Der FC 08 Villingen bleibt in der Erfolgsspur. Gegen den SV Oberachern feierte die Mannschaft von Trainer Jago Maric durch einen Doppelpack von Nedzad Plavci den dritten Sieg in Folge und übernahm die Tabellenführung in Oberliga. Aber der Sieg wurde überschattet von einer möglichen, schweren Verletzung von Pablo Gil. Der Neuzugang musste mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Vor knapp 1000 Zuschauern im ebm-Papst-Stadion war es für die Gastgeber eine mühevolle Aufgabe. Auf Seiten der Nullachter begann der wieder genesene Teyfik Ceylan, dafür blieb Damian Kaminski zunächst auf der Bank. Die körperlich robusten Gäste aus Oberachern versuchten es immer wieder mit langen Bällen, spielten zudem in der Defensive sehr diszipliniert und machten es dem Aufsteiger sehr schwer.

Die Gäste aus der Ortenau hatten in der 6. Spielminute durch Felix Armbruster die erste Torchance. Allmählich übernahmen die Villinger das Kommando, aber die Maric-Elf tat sich gegen den zweikampfstarken Gegner sehr schwer, zwingende Torchancen herauszuspielen. Außer zwei Einzelaktionen von Ceylan (30.) und Plavci (35.) gab es zunächst keine nennenswerten Möglichkeiten. Kurz vor der Pause dann doch noch die Führung für die Nullachter. Ceylan kam im gegnerischen Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Tobias Bartschat zeigte zwar sofort auf den Elfmeterpunkt. Die Gäste wollten den Pfiff nicht wahrhaben und protestierten lautstark. Plavci behielt aber die Nerven und verwandelte sicher zur 1:0-Halbzeitführung für die Maric-Elf.

Eine Schrecksekunde gab es vier Minuten nach der Pause, nachdem sich Innenverteidiger Pablo Gil nach einem Zweikampf verletzte und das Spielfeld verlassen musste. Er wurde nach dem Spiel ins Krankenhaus gebracht. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, aber es sah nicht gut aus“, stellte Villingens Interims-Sportvorstand Gaetano Cristilli fest.

Der eingewechselte Frederik Bruno rückte in die Innenverteidigung und die kurzzeitige Unordnung in der Nullacht-Defensive hätten Mathieu Krebs (52.) und Gabriel Gallus (54.) beinahe ausgenutzt, aber jeweils zeigte sich Torhüter Christian Mendes auf dem Posten und verhinderte den Ausgleich. Nach rund einer Stunde bekamen die Platzherren die Partie wieder besser in den Griff. In der 75. Spielminute vergab Ceylan die mögliche Vorentscheidung, als er aus kurzer Distanz an Gästetorhüter Julian Guthleber scheiterte. Knapp fünf Minuten vor Spielende sah Oberacherns Defensivspieler Andreas Volk nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. In der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung. Der eingewechselte Kaminski spielte den Ball überlegt zur Mitte. Plavci ließ zwei Gegenspieler aussteigen und schob überlegt zum umjubelten 2:0-Endstand ein.

Trainerstimmen:

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine körperlich sehr starke Mannschaft. Wichtig war die Führung kurz vor der Pause. Danach hatte Oberachern zwei gute Chancen, aber insgesamt haben wir Geduld bewiesen und verdient gewonnen. Hoffentlich ist die Verletzung von Pablo Gil nicht so schwer.“

Mark Lerandy (SV Oberachern): „Wir hatten zuvor in zwei Spielen acht Gegentore kassiert und wollten zunächst einmal in der Defensive gut stehen. Wir haben dies über weite Strecken auch sehr gut gemacht. Der Elfmeter war dann doch sehr zweifelhaft, aber insgesamt geht der Sieg für Villingen doch in Ordnung. Ich wünsche dem Villinger Spieler alles Gute, dass die Verletzung nicht so schlimm ist.

Tore: 1:0 (45.+1/FE) Nedzad Plavci; 2:0 (90.+2) Plavci; Schiedsrichter: Tobias Bartschat (Untermünstertal). – Zuschauer: 950

FC 08 Villingen: Mendes, Stark, Gil (49. Bruno), Ovuka, Serpa, Wehrle, Geng, Ceylan (67. Kaminski), Weißhaar, Giles (87. Niedermann), Plavci (92. Morreale)