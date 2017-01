FC 08 Villingen gewinnt Testspiel gegen FC St. Gallen U 21

Nedzad Plavci erzielt drei Tore beim 4:2-Sieg

Fußball: FC 08 Villingen – FC St. Gallen U 21 4:2 (1:0) – Mit einer sehr guten Leistung gegen einen spielstarken Gegner kamen die Villinger im zweiten Vorbereitungsspiel zu einem 4:2-Erfolg. Bei guten Platzbedingungen in Moos-Bankholzen gingen die Nullachter in der 25. Spielminute durch Nedzad Plavci in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Tevfik Ceylan auf 2:0 (48.). Danach wurde St. Gallen stärker und glich mit Treffern in der 55. und 75. Minute aus. Doch in der Schlussphase nutzten die Nullachter ihre Räume gekonnt aus zu zwei weiteren Toren in der 82. und 90. Minute. Beide Male war Plavci der Torschütze.