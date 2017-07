Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen feiert Torfestival

Nullachter besiegen FC Denzlingen klar mit 9:1. Beeindruckende Vorstellung beim Sommerfest

Fußball: FC 08 Villingen – FC Denzlingen 9:1 (6:1). (mp) Gelungene Heimpremiere bei den Testspielen für die Nullachter. Im Rahmen des FC 08-Sommerfestes schlug der Oberliga-Aufsteiger vor rund 300 Zuschauern im Friedengrund den Verbandsligisten FC Denzlingen haushoch mit 9:1. In der vergangenen Saison waren die Denzlinger lange Zeit ernsthafter Konkurrent der Maric-Elf im Aufstiegsrennen.

Zwar mussten die Gäste in diesem Spiel auf ihren Stammtorhüter und auf Neuzugang Mike Enderle (Torjäger vom Freiburger FC) verzichten, aber auch bei den Nullachtern fehlten Benedikt Haibt, Daniel Niedermann und Dragan Ovuka. Die Gastgeber hatten einen guten Start. Nach einem Strafraumfoul an Damian Kaminski verwandelte Teyfik Ceylan den fälligen Foulelfmeter bereits in der vierten Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Bereits drei Minuten später bekamen die Gäste ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen, den der ehemalige Nullachter Rino Saggiomo zum 1:1 verwertete.

In der Folgezeit übernahmen die Platzherren aber klar das Kommando, kombinierten nach Belieben, gingen durch Gianluca Serpa mit 2:1 (16.) in Führung und erhöhten drei Minuten später durch Neuzugang Cristian Giles auf 3:1. Bis zur Pause sorgten Damian Kaminski (24. und 28.) sowie der agile Teyfik Ceylan (43.) schon für klare Verhältnisse. Die Nullachter lagen schon nach der ersten Halbzeit mit 6:1 Toren vorne.

Obwohl Villingens Trainer Jago Maric in der zweiten Halbzeit einige Wechsel vornahm, unter anderem kam Torjäger Nedzad Plavci ins Spiel, blieben die Hausherren weiter spielbestimmend. Ceylan mit einem Doppelpack (55. und 69.) und Timo Wagner trafen noch dreimal für den FC 08, der am Ende einen klaren 9:1-Erfolg feierte. „Wir haben teilweise sehr gut kombiniert. Aber wir dürfen den hohen Sieg nicht überbewerten, schließlich war es lediglich ein Vorbereitungsspiel“, sagte FC 08 Villingens Geschäftsführer Gaetano Cristilli.

Am kommenden Samstag (17 Uhr) wird es für den FC 08 Villingen erstmals ernst in dieser Saison. Dann geht es in der ersten Runde des südbadischen Verbandspokals zum Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf.