4:1-Sieg gegen SV Kuppenheim nur 35 Minuten lang ein Augenschmaus

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV 08 Kuppenheim 4:1 (4:0). Durch einen souveränen 4:1-Sieg gegen Kuppenheim sicherte sich der FC 08 Villingen die Tabellenführung. 35 Minuten lang war das Spiel ein Augenschmaus, in der zweiten Hälfte schlich sich jedoch etwas Langeweile ein.

Kuppenheim startete nicht schlecht, doch die erste Villinger Chance führte gleich zum 1:0. Tevfik Ceylan flankte von der rechten Seite. Gästetorhüter Timo Ullrich unterlief den Ball und Danilo Cristilli köpfte aus kurzer Distanz zur FC 08-Führung ins Netz (8.). Während Kuppenheim in der Offensive allenfalls durch die gefährlichen Standards von Spielertrainer Viktor Göhring Akzente setzte, schlugen sich die Mittelbadener in der Defensive quasi selbst. In Minute 25 ging Florian Kleinschmidt im eigenen Strafraum mit der Hand zum Ball. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mario Ketterer zum 2:0.

Nach einem gefährlichen Ceylan-Freistoß (29.) lag der dritte Treffer in der Luft, der letztlich in einer skurrilen Kopie des zweiten Tores fiel. Wieder ein Handspiel im Kuppenheimer Strafraum, diesmal verursacht von Armin Karamehmedovic. Nun trat Ceylan für den FC 08 an und versenkte das Leder links halbhoch (31.). Die Gäste bekamen jetzt mitunter den Ball gar nicht mehr aus dem Strafraum. Bei einer dieser Aktionen stand Villingens Kapitän Benedikt Haibt goldrichtig und traf zum 4:0 (34.). Nun hofften die 480 Zuschauer auf ein Torfestival, doch außer einer Chance für Nedzad Plavci (41.) geschah bis zum Pausenpfiff nichts mehr.

In der zweiten Hälfte stand Kuppenheims Torhüter Ullrich einige Male im Mittelpunkt: Nach einem abgefälschten Plavci-Schuss kratzte er den Ball von der Linie (50.), parierte wenig später nochmals gegen Plavci (54.), entschärfte einen Rückzieher Cristillis (55.) und einen Gewaltschuss des eingewechselten Turan Sahin (66.). Unfreiwillig stand Ulrich auch im Mittelpunkt, als ihn Cristilli übermotiviert anging und dieser dafür zu Recht die gelb-rote Karte sah.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt verwaltete der FC 08 das Ergebnis nur noch und wirkte etwas pomadig. In Unterzahl wurde es logischerweise nicht besser und das größte Engagement wurde darauf verwendet, Denis Kolasinac nach einer rüden Attacke an Torhüter Christian Mendes zu beschimpfen (84.). Die Gäste hatten auch noch ein Erfolgserlebnis: Von der linken Seite erzielte der eingewechselte Simon Götz mit einem gekonnten Heber drei Minuten vor Schluss den Ehrentreffer. Der FC 08 grüßt nun von der Tabellenspitze, konnte aber gegenüber dem Konkurrenten Freiburger FC, der in Endingen 2:1 gewann, keinen Boden gutmachen. Nächste Woche geht es für die Maric-Elf nach Stadelhofen.

Tore: 1:0 (8.) Cristilli, 2:0 (26.) Ketterer (HE), 3:0 (31.) Ceylan (HE), 4:0 (34.) Haibt, 4:1 (88.) Götz; ZS: 480; SR: Andreas Dusch (Kehl); Bes. Vork.: Gelb/Rot: Cristilli (Villingen, 66.)

FC 08 Villingen: Mendes – Serpa (66. Bruno), Ovuka, Niedermann, Ketterer – Ceylan (46. Sahin), Wehrle (82. F. Chiurazzi), Geng, Haibt – Plavci (57. Günes), Cristilli

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Wir hatten uns vor dem Spiel zwei Dinge vorgenommen: zu gewinnen und ein gutes Spiel abzuliefern. Ersteres haben wir geschafft, das zweite aber nicht so gut erfüllt. Wir haben uns schwergetan. Der Gegner hat uns mit zwei Handelfmetern geholfen. Ich habe den Jungs gesagt, wir müssen eine Schippe drauflegen. Ich kann nur mit dem Ergebnis und der Tabellenführung zufrieden sein. Es kommen noch schwere Spiele und wir müssen die Konzentration hochhalten.“

Viktor Göhring (SV Kuppenheim): „Der 4:1-Sieg für Villingen war verdient. Wir wussten vor dem Spiel, dass es nicht einfach wird, etwas mitzunehmen. Wir hatten uns in der ersten Halbzeit etwas ausgerechnet und Chancen zum Führungstreffer. Nach den zwei Elfmetern innerhalb von zehn Minuten war das Spiel in der zweiten Halbzeit gelaufen. Da kam nicht mehr viel von beiden Mannschaften. Wir müssen jetzt schauen, dass wir gegen Pfullendorf drei Punkte holen.“