Regionalsport_Schwarzwald FC 08 Villingen dreimal südbadischer Vizemeister

Südbadische Hallenmeisterschaften der Nachwuchsfußballer. Marbacher B-Juniorinnen Dritter

Jugendfußball: (kat/olg) Viermal vertrat der Nachwuchs des FC 08 Villingen den Bezirk Schwarzwald bei den südbadischen Futsal-Meisterschaften. Dabei wurden die Nullachter in drei Altersklassen Vizemeister. Ebenfalls einen Podestplatz erreichten die B-Juniorinnen des FV Marbach.

A-Junioren

Die A-Junioren des FC 08 Villingen wurden beim Finalturnier in Gaggenau in der Vorrunde lediglich Gruppendritter. Gegen den Freiburger FC verloren die Nullachter mit 0:2 und spielten 1:1 gegen den FC Radolfzell. Am Ende blieb den Villingern nur der fünfte Rang.

B-Junioren

Mit der Silbermedaille im Gepäck kehrten die B-Junioren des FC 08 aus Gaggenau zurück. In der Vorrunde gewannen die Villinger mit 2:0 gegen den FC Emmendingen, mussten sich jedoch dem FC Radolfzell mit 1:3 geschlagen geben. Im Halbfinale setzte sich der FC 08 gegen den SV Sinzheim durch. Im Finale gab es ein Wiedersehen gegen Radolfzell. In einem packenden und temporeichen Spiel setzten sich die Radolfzeller knapp mit 1:0 durch.

C-Junioren

Auch bei den C-Junioren hatte der FC 08 Villingen in Freiburg gute Chancen auf den Turniersieg. Im Endspiel gegen den SV Kuppenheim verschliefen die jungen Nullachter jedoch den Start und gerieten mit 0:1 in Rückstand. Trotz drückender Überlegenheit gelang den Villingern danach kein Treffer und somit blieb „nur“ der zweite Platz.

D-Junioren

Nach einer Niederlage gegen den FC Tiengen und einer Punkteteilung gegen Kuppenheim zogen die Villinger beim Turnier in Bräunlingen ins Halbfinale ein. Dort setzten sie sich mit 2:0 gegen den Freiburger FC durch. Im ausgeglichenen Finale musste sich das Team von Trainer Matthias Uhing vor allem aufgrund der schwachen Chancenverwertung mit 0:1 dem FC Radolfzell geschlagen geben. Als Vizemeister qualifizierten sich die Villinger neben Radolfzell auch für das Baden-Württemberg-Finale der VR-Talentiade.

B-Juniorinnen

Mit einem sehr guten dritten Platz kehrten die B-Juniorinnen des FV Marbach von der Endrunde in Freiburg zurück. Im Spiel um Platz drei gewann das Team der Trainer Werner Baschnagel und Heiner Murer gegen SG Unzhurst im Sechsmeterschießen mit 3:2. Gegen den späteren Turniersieger SC Sand kassierten die Marbacherinnen ihre einzige Turnierniederlage im Halbfinale mit 0:2. Zuvor in der Gruppenphase setzte sich Marbach gegen den FC Neuenburg nach Toren von Eveline Freitag (2) mit 2:0 durch und besiegte die SG Unzhurst mit 1:0 (Tor: Ramona Tränkle).

C-Juniorinnen

Bei den C-Juniorinnen wurde der Schwarzwald-Vertreter FV Tennenbronn Fünfter. Tennenbronn verlor gegen den Gruppensieger FC Wittlingen (0:1) und die SG Deggenhausertal (0:2). Im Spiel um den fünften Platz trafen die Tennenbronnerinnen auf die SG Obersasbach und gewannen nach Sechsmeterschießen mit 2:0.

D-Juniorinnen

Mit einem 1:0-Sieg gegen den SC Konstanz-Wollmatingen und einer 0:1-Niederlage gegen Sinzheim zogen die Mädchen des FC Furtwangen beim Turnier in Bräunlingen ins Halbfinale ein. Dort musste sich das Team von Trainerin Birgit Riesle der SG Ebnet 0:3 geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei verlor der FC Furtwangen erneut mit 0:1 gegen den SV Sinzheim und wurde dadurch Vierter.