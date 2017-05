Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen darf Sekt kaltstellen

Meisterschafts-Konkurrent Freiburger FC verliert überraschend beim SV Stadelhofen

Fußball-Verbandsliga: (daz) Ohne selbst zu spielen, ist der FC 08 Villingen der Meisterschaft und der Rückkehr in die Fußball-Oberliga einen großen Schritt näher gekommen. Der einzig verbliebene Verfolger, Freiburger FC, leistete sich am Dienstagabend einen überraschenden Ausrutscher. Die Breisgauer unterlagen beim SV Stadelhofen unerwartet mit 1:2 Toren. Sowohl Villingen als auch Freiburg haben nun die gleiche Anzahl an Spielen (31) ausgetragen und der Vorsprung der Nullachter beträgt weiterhin fünf Punkte. Schon am Wochenende könnte eine Entscheidung zugunsten der Villinger fallen, wenn die Elf von FC 08-Trainer Jago Maric ihr Heimspiel gegen den Tabellenvierten FC Auggen gewinnt und der FC Bad Dürrheim zur gleichen Zeit in Freiburg zumindest einen Punkt holt. Dann wäre Villingen zwei Spieltage vor Ende der Saison mit sieben Punkten Vorsprung uneinholbar vorn. Danach spielt der Freiburger FC noch beim SV Bühlertal (13. Mai) und gegen den FC Neustadt (20. Mai). Die Villinger ihrerseits spielen noch beim Absteiger Solvay Freiburg (14. Mai) und zu Hause gegen den SV Linx (20. Mai).

Keine Begeisterung weckte der Sieg von Stadelhofen hingegen beim FC Neustadt, denn der direkte Konkurrent um den Klassenerhalt zog in der Tabelle an den Hochschwarzwäldern vorbei. Neustadt, am kommenden Spieltag spielfrei, droht bereits am Wochenende der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.